《格薩爾》期待複活　打造民俗文化新形象

中評社北京10月23日電／朱岔村位於天祝藏族自治縣天堂鎮東北部，因朱岔峽而得名。今年10月，武威市涼州文化研究院組織研究人員數次奔赴天祝藏族自治縣天堂鎮朱岔村開展文化考察調研活動。



朱岔，“藏在閨中人不識”



朱岔村距離天堂鎮12公里，全村耕地面積960畝，草原面積2萬畝，海拔在2300－2550米之間，年均氣溫3.7℃。朱岔村以天祝三峽中自然風光最為秀美的朱岔峽而得名，除了以森林、峽穀、秀水、丹霞地貌等自然風光聞名遐邇，朱岔村還擁有獨特的民族民俗特色，這裡居住著土、藏、漢、回等民族居民，民間流傳著“神山神鹿”“黃牛犁地”等許多美麗動人的傳說，土族傳統的習俗、建築、服飾、舞蹈等非遺文化魅力獨具，土族《格薩爾》、天祝花兒傳唱群眾基礎廣泛。



據介紹，朱岔村擁有豐富獨特的民俗文化底蘊，但長期以來卻處於“藏在閨中人不識”的境況。朱岔村的藏土民俗文化豐富，藏土習俗、建築、服飾、舞蹈、飲食等文化特色元素充足。朱岔村不僅有豐富的“非遺”資源，還有廣泛的《格薩爾》文化基礎。涼州文化研究院組織研究人員對天祝縣天堂鎮朱岔村的文化旅遊資源進行了深入細致的調研，並召開“朱岔村產業發展暨民俗文化發掘座談會”，天堂鎮朱岔村包村領導、朱岔村“兩委”班子、駐村工作隊及朱岔村村民代表參加了座談會。考察調研組對朱岔村的人文歷史、民俗、非遺等傳統文化及地理環境進行了考察，還走訪了部分家庭。



《格薩爾》有待挖掘



考察中發現，朱岔村是一個土族、藏族、回族等少數民族聚居區，居民中有30%－40%是土族。土族安召、輪子秋、土族服飾、土族《格薩爾》等土族非物質文化遺產非常豐富。在這個小山村裡，竟然藏有一個土族《格薩爾》文化民俗博物館。該館為國家級非物質文化遺產《格薩（斯）爾》；西北民族大學《格薩爾》文化研究基地；天祝藏族自治縣《格薩爾》文化民俗館。館裡陳設著充滿鄉土氣息的民俗物品，各種農具、老式家具、木匠工具、醫藥用具、老式磅秤、老式錄音機、氈衣氈靴、手工織布機等，還有陶罐瓷杯、茶壺酒壺、算盤、佩刀、火鐮、油燈、藏戲面具等。