中環中心車位售760萬　創出全港新高紀錄

中環皇后大道中99號中環中心（右）一個車位，昨日傳出以760萬元成交，成為全港“車位王”。資料圖 中評社香港10月23日電／香港商報報道，中環皇后大道中99號中環中心一個車位，昨日傳出以760萬元成交，創出全港新高紀錄，成為全港“車位王”。據悉，買家為同一大廈的業主，購入車位自用。



市場消息指出，資深投資者“物流張”張順宜持有的中環中心B1層一個單邊車位，早前叫價800萬元放售，最終減價40萬元，以760萬元售出，成為全港車位新高。



據悉較早前，張順宜連番沽售中環中心單位，每次都刷新全港車位紀錄，全部由用家承接，其中有雙連車位月前各以635萬元售出，由同一名買家承接；另一個車位於今年6月以630萬元易手，買家為耀才證券主席葉茂林。他當時“呻貴”，指不知購入全港最貴的車位，不過由於自用關係，別無選擇。



買賣盤難求 租盤亦緊張



有代理分析道，中環區內“散賣”的車位，只有中環中心及美國銀行中心，放售盤罕有。隨張順宜沽出上述車位，中環中心暫未見車位放盤，美國銀行中心則有一個“無蓋”車位放售逾半年，叫價500多萬元，惟富貴車主大多不忍名車日曬雨淋，因此暫未收到還價。



中環車位“一位難求”，買賣盤難求，租盤亦緊張。目前，中環中心亦有車位出租，月租剛於今年7月，由6900元加至7200元，仍然爆滿，準租客須排隊等待有人退租。至於美國銀行中心三樓車場，車位月租8000多元，出租率向來逾九成，目前只有少數租盤，月租叫價約9000元。



現時，本港次高車位及排行第三位亦位處中環中心，分別為635萬元及630萬元，第四位為何文田天鑄及美國銀行中心，成交價同為600萬元。



何文田天鑄車位要600萬



至於是由新地（016）開發、位於九龍區的天鑄公寓大樓停車位，交易價格在去年創下新紀錄，其換手價高達600萬元（折合約76萬美元），據資料顯示，這個停車位長16.4呎，闊8.2呎，面積大概是135平方呎，即每平方呎要4.4萬元。根據土地註冊處資料，原車位持有人是一對香港夫婦，於2017年9月以340萬元的價格買入。在此之前，全港車位最高價是518萬元，由一名商業主管在2017年6月買下，停車位位於香港西營盤。



明翹匯最快下周開售



香港商報報道，佳明集團（1271）旗下青衣新盤明翹匯快將登場，集團營業及市務總監顏景鳳表示，項目最快周內開價，料本月底或下月初正式開賣。她指，項目約七成單位皆為一及兩房戶型，故預期首批將主打一及兩房，並提供少量三房戶，首批夥數將不少於156間。同時位於尖沙咀的示範單位料於本周周末前開放，又預告將以貼市價錢開價。



One Homantin餘8夥待售



對於施政報告放寬按保限制，顏景鳳認為可加快二手業主賣樓，並釋放一、二手市場的購買力，激活換樓鏈，未來樓市發展料趨平穩。被問及最近有多個新盤推售，她指有助推動市場氣氛，而青衣區內已15年未有新盤開售，對銷情有信心。明翹匯共提供776夥，由4座住宅大樓組成，最細由299呎起，預計2022年初可入夥。



會德豐（020）旗下何文田One Homantin餘下6夥標準戶及2夥特色戶待沽，其中5夥已列於價單，折實平均呎價2.88萬元。項目累售553夥，佔全部逾98%，套現約69億元。集團市務助理總經理陳惠慈表示，待售其他3夥或會以招標形式推售；而首個於2016年售出的特色單位成交價約4275萬元，折合每呎近3萬元，創項目新高。



發展商昨日開放其中一個頂層特色單位予傳媒參觀，來自第2座19樓A室，四房一套間隔，面積1489呎，連1264呎天台等。單位斥近700萬元裝修，附送全屋家具，另一未售特色戶則為第1座19樓A室。會德豐系內日出康城Marini及Grand Marini，單單過去一周沽出44夥，套現約3.9億元。兩盤開賣迄今售出731夥，佔可售單位82%。