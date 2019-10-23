藍軍系慶祝台灣光復　大咖批蔡挺韓超給力

馬英九等泛藍政要均出席。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月23日電（記者 倪鴻祥）中華戰略學會今天上午舉行慶祝光復台灣74周年暨金門古寧頭大戰70周年大會，包括馬英九、中國國民黨前主席吳伯雄、副主席郝龍斌、2020大選參選人韓國瑜“國政”顧問團總召、“行政院”前院長張善政、前台北縣長周錫瑋、新黨主席郁慕明等泛藍政要均出席。活動除了回顧歷史，也批判蔡政府執政無能必須下架，挺韓聲音不斷，讓會場瀰漫濃濃的選舉造勢氛圍。



這場大會上午在三軍軍官俱樂部舉行，除了泛藍政要，並有多位退將出席，退役上將部分包括中華戰略學會理事長王文燮，前軍系“立委”陳鎮湘、前“國安局長”高華柱、前海軍總司令苗永慶、前副參謀總長費鴻波、前聯勤司令戴伯特等。



退役中將有抗議蔡政府年金改革的“八百壯士”總指揮、退伍軍人協會理事長吳其樑，前“軍情局”局長黃世忠等，實踐大學董事長謝孟雄應邀演講對日抗戰勝利、台灣光復的歷史回顧；與會者近200人，士氣如虹，高喊“韓國瑜加油、凍蒜”氣勢不輸年輕人。



活動一開始就充滿批判火藥味，除馬英九談歷史，其他人重點多在批蔡，王文燮直接罵今天的蔡英文政府想盡辦法去中國化、消滅中華文化，想一些莫名其妙、糊塗、幼稚、無恥的思想來灌輸後代；新實施的108課綱，連日本鬼子徵召的台灣婦女當慰安婦都略而不提，這政府不是“中華民國”的政府，而是“中華民國台灣”政府。



王文燮也批評蔡英文赴外出訪自稱台灣“總統”，口口聲聲說要維護台灣主權，但台灣哪裡有主權？只有“中華民國”有“主權”。他還肯定台灣人當年抗日、中華民族打敗大和民族，國民革命軍打敗日本皇軍。



吳伯雄提到民進黨執政後，台灣光復節不見了，變成日本人的用語，從台灣光復變日本終戰日，根本是扭曲歷史，所以大家要奮起、團結，不過他話鋒一轉說不談選舉，因為老朋友都說他談選舉40年不變、一模一樣，代表他一路走來始終如一，希望大家晚上要記得要去打氣加油，台下會心一笑拍手叫好。



新黨主席郁慕明也指出，今天的目標非常簡單，大家把力量團結起來，明年1月11日票投韓國瑜、下架蔡英文，韓國瑜不等於國民黨，韓還等於第三勢力、中間選民，韓能整合起來，因為蔡英文做得實在太差了，“中華民國”現在變成宿主，“台獨”寄生在“中華民國”，大家要把寄生蟲拉下來、消滅掉，這才是目標。



另外，張善政、周錫瑋上台發言挺韓，他們指出韓國瑜支持者已經超越藍綠，特別是綠營執政縣市現在都發現，支持民進黨無法讓他們生活變好，只有國民黨能讓他們生活變好，所以轉而挺韓，希望與會者要多多拉票。



為了回顧過去戰史，活動會場也播放一段歷史記錄影片，包括二次大戰對日抗戰、接受日本投降經過，也談及金門八二三及古寧頭大戰，以及國民政府在光復台灣後的政績，進而振興士氣挺韓，期許在2020大選裡下架蔡英文及民進黨執政。