中國始終堅定奉行防禦性國防政策

中評社北京10月23日電／中國政府新近發表的《新時代的中國國防》白皮書，莊嚴宣示了新時代中國防禦性國防政策的基本立場、觀點和內涵，對於增進國際社會對中國國防政策的正確認識，回擊和駁斥“中國威脅論”等謬論，有著重要意義。



新時代中國國防政策有著鮮明的時代特征和完備的科學內涵。它以堅決捍衛國家主權、安全、發展利益為根本目標，以堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍為鮮明特征，以貫徹落實新時代軍事戰略方針為戰略指導，以堅持走中國特色強軍之路為發展路徑，以服務構建人類命運共同體為世界意義。全面貫徹習近平強軍思想，落實新時代國防和軍隊現代化“三步走”發展戰略，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，積極履行應盡的國際責任和義務，努力為構建人類命運共同體提供服務和保障。



奉行防禦性國防政策，主要是由中國的歷史與現實、國家的內政與外交、國防的目的與手段等基本國情決定的。首先，是社會主義國家的本質要求。中國國家憲法明確規定，堅持獨立自主的對外政策，堅持和平共處五項原則，堅持和平發展道路，堅持互利共贏開放戰略，推動構建人類命運共同體，堅決反對帝國主義、霸權主義、殖民主義，維護世界和平和促進人類進步事業，為奉行防禦性國防政策做出了法律規範。其次，是中國走和平發展道路的戰略抉擇。實現“兩個一百年”奮鬥目標，實現中華民族偉大復興的中國夢，需要和平穩定的安全環境，必須走和平發展的正確道路。國防現代化與國家現代化相適應，需要且必須奉行防禦性國防政策。再次，是中國近代以來切身經歷的深刻感受。新中國成立前的百餘年間，中國遭受西方列強侵略和欺凌。飽受侵略和戰亂之苦的中國人民，絕不會把自己經受過的戰爭和災難強加給其他國家，也絕不允許任何國家再侵略我們的國家和欺凌我們的人民。第四，是中華文化傳統的歷史繼承。中華傳統文化主張“和為貴”“己所不欲，勿施於人”，把“不戰而屈人之兵”視為戰略指導的最高境界，兩國相爭時把“伐謀”“伐交”作為上策，“伐兵”“攻城”當成下策。這種“和合”“止戈”的傳統文化深深根植於中國人的思想深處。

