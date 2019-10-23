中宣部追授李夏“時代楷模”稱號

中評社北京10月23日電／在全黨深入開展第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育之際，中央宣傳部23日在北京向全社會宣傳發布李夏的先進事跡，追授他“時代楷模”稱號。



李夏同志生前是安徽省宣城市績溪縣荊州鄉黨委委員、紀委書記，縣監委派出荊州鄉監察專員。他堅定理想信念、堅守初心使命，主動到皖南山區偏遠鄉鎮工作，十餘年來，始終奮戰在脫貧攻堅、鄉村振興、正風肅紀第一線，用腳步丈量民情，用實幹贏得民心，“有事情，找李夏”成為當地群眾口頭禪。他堅持原則、一身正氣，在紀檢監察工作崗位上，敢於較真碰硬，鐵面執紀執法，突出整治群眾身邊腐敗和作風問題這個重點，主辦參辦問題線索77件，立案審查32件，給予黨紀處分31人次，推動全面從嚴治黨不斷向基層延伸。他不懼艱險、不畏犧牲，遇到困難危險總是衝在前面，2019年8月10日，在抗擊第9號超強台風“利奇馬”時，臨危受命、一線救援，在轉移群眾過程中突遇山體塌方，以身殉職，年僅33歲。



近一段時間，李夏的先進事跡被中央媒體集中宣傳報道後，在全社會引起熱烈反響。幹部群眾普遍認為，李夏同志扎根基層、為民服務，堅持原則、敢於鬥爭，是忠誠乾淨擔當的基層黨員幹部的標兵模範，是新時代青年紀檢監察幹部的優秀代表。廣大紀檢監察幹部表示，要認真貫徹落實習近平總書記關於鍛造“忠誠堅定、擔當盡責、遵紀守法、清正廉潔”紀檢監察隊伍的要求，學習李夏先進事跡和崇高品格，嚴格監督執紀執法，持之以恒正風肅紀，推動全面從嚴治黨不斷向基層延伸，切實擔負起黨和人民賦予的政治責任。



“時代楷模”發布儀式現場宣讀了《中共中央宣傳部關於追授李夏同志“時代楷模”稱號的決定》，播放了反映李夏先進事跡的短片。發布單位有關負責同志，李夏的親屬同事、當地群眾及社會各界代表等參加發布儀式。



來源：人民網