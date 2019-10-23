北京隆達控股違反政治紀律組織紀律案剖析

（來源：新華社） 中評社北京10月23日電／這是一起典型的違反政治紀律和組織紀律的案件！



4個黨組織和13名領導幹部被追責問責，其中，涉及市管幹部5人！



這起案件的“主角”就是北京隆達輕工控股有限責任公司（以下簡稱隆達控股）、北京隆達印刷包裝集團有限公司（以下簡稱印包集團）及其下屬制版廠（以下簡稱制版廠）。



2017年11月，北京市委巡視組進駐隆達控股開展巡視。不久之後，該公司二級企業印包集團及其下屬的制版廠進入了市委巡視組的視野。



制版廠，始建於1955年，是一個有著半個多世紀歷史的“老字號”國有企業，其制版工藝曾盛極一時。從上世紀90年代末期開始，制版廠開始向物業經營轉型。2000年至2007年，經過多次重組，制版廠最終成為隆達控股下屬印包集團所屬企業。



拒不執行上級黨組織決定；擅自推進“改革”，實行“自治”……2009年7月到2017年11月，制版廠脫離黨的領導和監督長達8年，儼然一個“獨立王國”。



那麼，一個國有企業是怎麼成為一個針插不進、水潑不進的“獨立王國”的？一級黨組織明目張膽對抗上級決策，上級黨委、紀委又為何長期放任不管？



全面“自治”，成立“兩委會”對抗上級決定——



一次黨組織隸屬關係的調整拉開了“獨立王國”的序幕

