教育部：規範部直屬單位向企業掛牌授權行為

（來源：新華社） 中評社北京10月23日電／“有的企業在與某直屬單位合作終止後仍然打著該單位的旗號舉辦曾經合作過的活動；有的企業人員被某直屬單位聘為合作項目辦公室副主任後以該身份自行開展活動，到各地各高校考察……”近日，駐教育部紀檢監察組針對教育部直屬單位與企業合作這一監督重點和難點問題，開展調研摸底，部署重點整治。駐教育部紀檢監察組相關負責人介紹，上述問題主要集中在直屬單位與社會企業的合作中，不乏個別企業或人員利用合作方身份，違背公益性原則，以合作之名，行牟利之實，大肆斂財。



駐教育部紀檢監察組以直屬單位向社會企業和其他組織“掛牌”“授權”為切口，推動解決合作規範問題。據了解，各直屬單位按要求進行全面梳理上報，共涉及509個項目、523家合作單位。從數量規模、行為目的、批准程序、收費情況等方面進行分析，發現了批准程序不一、只授權不監管和風險隱患交織三個方面的問題。如在實際執行過程中有的掛牌項目簽訂了合作協議，但無法保證合作方完全按照協議執行，無法保證掛牌到期後與合作方完全撇清關係；有的打著“教育部”的旗號違規經營、培訓辦班、推銷產品等。



經過調研分析，駐教育部紀檢監察組向教育部黨組提出整改建議，進一步加強對直屬單位的管理，堅持正向引導，充分發揮“橋梁”“紐帶”作用，始終堅持以公益性原則為底線；進一步加強規範性制度建設，將合作方的權利、義務及法律責任等予以明確規範；進一步加強對有關行為的管控，對正在合作的加強管理，堵塞漏洞，突出風險防控，對已結束合作的保證徹底斷絕關係，防止企業或個人繼續假借本單位或下屬機構的名義違規牟利。



“各直屬單位要力戒形式主義，深入排查問題，廣泛調查研究，及時整改，堵塞管理漏洞，建立起本單位與其他社會組織規範合作的系統化機制，解決有可能影響教育純潔性的問題。”駐教育部紀檢監察組相關負責人表示。



來源：中央紀委國家監委網站 中國紀檢監察報