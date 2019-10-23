古寧頭戰役70周年　蔡：和平不靠妥協退讓

蔡英文前往金門太武公墓主持“祭祀典禮暨獻花儀式”。（照片：《軍聞社》提供） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席在金門舉辦的古寧頭戰役70周年紀念活動，她在致詞強調，古寧頭戰役也提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的“國防”，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護“主權”的決心。



蔡英文說，從她上任以來，就秉持這樣的目標，積極推動“國防”自主，雖然這一路走來，我們面對許多挑戰，但我們都一一克服，經過這三年多來的努力，不論是“軍機自造”、“軍艦自造”，都有許多成果正在展現。



她強調，我們建立了軍方長久留用的制度，讓軍方弟兄姊妹，沒有後顧之憂，我們推動個裝汰換，讓單兵戰力更強，更安全。這些努力，不僅要讓“國人”看見，我們是一支能夠守護“國家”的鋼鐵勁旅，也讓軍方弟兄姊妹知道，各位捍衛“國家”，我和所有的“國人”，都會是軍方最強的後盾。



蔡英文說，只要我們持續努力，未來軍方的戰力會更堅強，有了精實的“國防”力量當後盾，就能讓世界看見我們守護台灣的民主、自由，捍衛“主權”的決心，同時也能成為區域和平的守護者。



她表示，過去先烈前輩所堅持的信念，也是她所堅持的目標，“國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退”。不論前方有任何的險阻，一定會團結民眾，克服所有的難關。



她最後不忘強調，“中華民國”加油，台灣加油。



蔡英文接著前往太武公墓，主持“祭祀典禮暨獻花儀式”。



包括“國安會秘書長”李大維、“國防部長”嚴德發、金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、國防安全研究院董事長霍守業、“總統府”戰略顧問林鎮夷、蒲澤春、“國防部”副部長張冠群、陸軍司令陳寶餘、金防部指揮官賀政等都出席這項活動。