港嫌投案搞不定　藍智庫痛批綠荒腔走板

國民黨智庫召開“陳同佳不來，司法真丟人！”記者會，批評蔡政府對此案的處理態度。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）針對港女命案凶嫌陳同佳願來台投案遭蔡政府阻攔，中國國民黨智庫、國政基金會今天召開記者會批評，蔡政府在處理這件事上總結就是12個字“荒腔走板、目無法紀、喪權辱國”，且以政治考量凌駕於法律上，只有讓陳在台灣接受審判、在台灣服刑，才是實踐主權的方式和證明，不是只有嘴巴上講。



今天的“陳同佳不來，司法真丟人！”記者會是由國政基金會司法及法制組召集人何展旭主持，邀請淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪、文化大學法律學系教授吳盈德、政治大學法律學系副教授廖元豪，和律師、東吳大學法律學院兼任助理教授歐陽弘前來與談。



何展旭在會中直言，蔡政府以政治考量凌駕於法律上，還要求香港以殺人罪續押陳同佳。以香港法律來說，域外犯罪就是無法審理，難道要香港押人取供，昨天蔡政府又說，現在要審陳同佳了，但要派台灣的檢警去香港抓人，這案的源頭就是兩邊沒有司法互助協議才無法抓人，照蔡政府的邏輯，下次香港政府要來抓台灣人回去受審也可以接受嗎？



何展旭說，蔡政府過度自大，且這樣的非法要求，也被港府打臉，自取其辱的結果，難道不是喪權辱國？



包正豪表示，司法管轄權是主權的一部分，去實踐才能證明擁有這權力，在這案中怎麼實踐主權，就是陳同佳受我們的法律進行審判，在我們的法院下受審、服刑，這才是主權，民進黨現在就是慌，沒想到港府突然要把人送過來，所以第一反應的結果是胡言亂語，發現會影響到選情才改弦更張。



包正豪說，但蔡政府又想吃香港豆腐，現在改口說要台灣檢警要去香港逮人，但顯然這樣的方式一定會被香港拒絕，那就會變成，蔡政府現在要人，但香港不給，責任就推給香港，這些正是選舉的政治操作，訴求是那些對整件事不是很清楚，很直覺的人，所以整件事情到現在，蔡政府的處理真的蠻丟臉。



歐陽弘則指出，台灣應該是法治不是人治社會，不能因為政治考量就拒絕行使法律應有的管轄權，或是去主張香港擁有管轄權，香港在這案子裡明確點出，他們沒有域外管轄權，台灣是唯一可以行使管轄權的“國家”，但蔡政府一開始竟然拒絕陳同佳入境，這真的太荒謬，政治算計讓法治精神蕩然無存。