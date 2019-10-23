貴州：全省年均減貧超過100萬人

中評社北京10月23日電／ 黨的十八大以來，貴州各級幹部群眾只爭朝夕、苦幹實幹，全省年均減貧超過100萬人。在幫扶一線，紀檢監察幹部頂著驕陽烈日，走村訪戶，切實為貧困群眾解難題、辦實事；在田間地頭，他們深入一線排查問題線索，嚴懲群眾身邊的“微腐蠅貪”，守護好群眾的利益。



不能輸的硬仗，他們不曾“缺席”



“從江縣作為全省貧困率發生最高的貧困縣，依然存在打法不精准、扶貧資金管理使用不規範、宣傳動員群眾不力以及部分幹部消極懈怠、作風不實等問題……”在今年6月召開的從江縣脫貧攻堅督戰大會上，貴州省委常委、省紀委書記、省監委主任夏紅民直指從江縣在脫貧攻堅中存在的問題。



省紀委監委會同黔東南州委、州政府及相關省直部門進行分析研判，面對面向脫貧攻堅各級責任主體交任務、壓責任。通過一次次緊鑼密鼓的督查督導，省紀委監委有針對性地提出產業脫貧、勞務輸出等對策建議，督促從江縣走出一條發展新路子。



迎難而上，對症下藥，義無反顧、扎根基層。在脫貧攻堅戰場上，無數紀檢監察幹部衝鋒在前，哪裡有困難，哪裡就有他們的身影。



在盤州市保基鄉雨那窪村，有一個大家交口稱讚的“小吳書記”，他就是盤州市紀委監委第一紀檢監察室副主任科員吳英華。



盤州市保基鄉雨那窪村黃家箐組村民謝禮金體弱多病，獨自撫養兩女一子，二女兒和三子都考上了重點大學，謝禮金因此成為全村唯一因學致貧的貧困戶。



為讓謝禮金早日脫貧，作為雨那窪村第一書記，吳英華一邊幫助謝禮金申請低保，一邊又幫助其申請辦理教育精准扶貧資助資金，還積極協調謝禮金擔任了村生態護林員，加上土地入股分紅和大女兒務工等收入，謝禮金順利脫貧。

