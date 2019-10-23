航空工業集團召開警示大會

中評社北京10月23日電／10月18日，航空工業集團召開警示教育大會，通報集團公司在中央巡視期間和近期查處的違反中央八項規定精神、違規經商辦企業等10個典型案件，以案示警、以案明紀，教育引導黨員幹部常存敬畏之心、常修為官之德、常思貪欲之害，築牢思想道德防線，提高拒腐防變能力，增強黨員幹部隊伍的凝聚力和戰鬥力，進一步構建良好的政治生態。



集團公司紀檢監察組組長任玉琨在對問題發生原因進行剖析時提出：通報中違規違紀問題，教訓深刻，令人警醒，究其原因主要是有的黨組織和黨員領導幹部政治站位不高，抓落實的堅定性和自覺性不強，落實中央八項規定精神不夠堅決；有的領導幹部黨性鍛煉不夠，理想信念和宗旨意識樹立不牢，把個人利益放在了第一位，將手中的權力當成實現私欲的“搖錢樹”；有的單位內控機制不健全，制度建設滯後，或者制度規定表面上比較完備，但實際上是以人代替制度進行制約，部分規章制度成了有名無實的空文；有的黨組織落實管黨治黨責任不深不細不實不嚴，對領導幹部管理和監督不夠，對應該發現的問題沒有及時發現，運用監督執紀“四種形態”特別是第一種形態上不到位，執紀問責不夠嚴格。



集團公司黨組書記、董事長譚瑞鬆對深入推進全面從嚴治黨，持續深化黨風廉政建設和反腐敗工作提出進一步要求，強調集團公司黨員幹部要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，把思想和行動統一到中央對反腐敗工作形勢的判斷和任務部署上來，統一到黨中央、國務院對國有企業改革發展的一系列重大決策部署上來，切實加強黨對國有企業的領導，把學習貫徹中央精神與深化企業改革和推進發展結合起來，把懲治和預防腐敗要求體現到企業各項管理措施中。各級黨委（黨組）、紀委（紀檢組）要著力強化政治擔當，履職盡責，切實擔負起管黨治黨的政治責任；立足新階段一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，立足新形勢用好監督執紀“四種形態”，立足新要求精准有效實施問責。各級領導幹部鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把全面從嚴治黨貫徹到集團公司改革發展的各項工作中，為集團公司健康發展提供堅強的政治保證，為實現建設新時代航空強國的戰略目標作出新的更大貢獻。



警示大會採用視頻會議形式召開，航空工業各級領導幹部和重點關鍵崗位人員參加會議。



來源：中央紀委國家監委網站