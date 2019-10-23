星島：要“押解”陳同佳　台玩政治心不息

中評社香港10月23日電／星島日報今天社論說，涉嫌在台灣殺害女友的港青陳同佳願意赴台投案，本來已經發了通緝令的台灣民進黨政府，本星期改為不准他入境，到昨天卻又變成急急要派員來港“押解”他返台，行動上雖然有一百八十度的轉軚，進行政治操作的背後意圖卻並無改變。本港須慎防陳同佳赴台安排繼續橫生枝節，被民進黨政府用來玩弄香港議題，以催谷蔡英文連任的選情。



台灣當局如果讓陳同佳留在香港“逍遙法外”，可以為民進黨政府提供更多抹黑香港的彈藥，延續香港亂局。民進黨政府和綠營政客，因而聲稱擔心陳同佳投案是港府在北京主使下的“陰謀”，並謊指香港有權審理他在台灣殺人的案件，拒絕他赴台投案。



失民意 蔡英文急轉策略



陳同佳在港擅用死者信用卡的罪行今日就刑滿出獄，港府早已再三解釋本港法律奉行“屬地原則”，無權審理境外犯的謀殺案。民進黨政府提出希望他留在香港，立即受到藍營批評是“自閹”司法管轄權，以政治凌駕法治和公義，其他兩位有意角逐“總統”的台北市長柯文哲和綠營呂秀蓮都加入炮轟，連檢察系統都有人員向外表示不滿。



司法管轄權是主權的體現，台灣官員花盡唇舌，都說服不了百姓接受其“讓權”予香港審案的安排，一直標榜“維護台灣主權”的民進黨政府，今次做得實在難看，當發現自己玩政治過了火位弄巧反拙後，就急忙改變做法，顯得十分狼狽。但是，其希望藉陳同佳案抹黑香港的圖謀，並沒有改變。



綠營至今仍指北京與香港藉陳同佳赴台安排推行“一中”，這個邏輯其實很奇怪。署理特首張建宗昨日就指出，某非洲國家曾向港府表示，有被本港通緝的販毒疑犯願意去港受審，雖然港府與該國沒有引渡協議和司法互助安排，港府“不知道多麼開心”可以即時接收。由此可見，這根本不涉及任何同屬一國的考慮。



交接安排 提防台方“出術”



現在民進黨政府由“我不審，讓你審”，改為“你不審，我來審”的策略包裝，通知香港會派人第一時間來“押解”陳同佳赴台，黨團書記長李俊俋還叫港府不要阻礙。



但是，依據本港法律，陳同佳今天出獄後就是自由人，台灣政府人員在港沒有執法權，無從進行拘押解送，兩地又沒有司法互助，甚麼時候去台灣投案，是由陳同佳自己決定。他早前在獄中已經表示，希望先與家人共聚一段短日子，無論在情在理在法，港府及台灣人員都不可能強逼他離港，就算他出獄後不立即登上赴台的航機，民進黨政府也毫無理由可以批評港府阻延。



其實，如果不搞政治操作，香港和台灣當局可以透過務實的安排，讓陳同佳順利赴台，但只要民進黨政府利用陳同佳案來增加自己政治本錢之心不息，陳同佳赴台安排仍可能爭議不絕，一波三折。港府在與台灣商討合作安排時，要提防對方隨時“出術”，須做好準備見招拆招。