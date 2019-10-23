廣西：把愛國主義教育融入主題教育各個環節

中評社北京10月23日電／近日，廣西壯族自治區南寧市紀委監委駐市教育局紀檢監察組和南寧市天桃實驗學校，邀請“共和國勛章”獲得者李延年老英雄講述革命初心，講述光榮傳統，用紅色故事激勵大家不忘初心、牢記使命。



第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，廣西壯族自治區紀檢監察機關高度重視革命傳統教育和愛國主義教育。自治區紀委監委召開第二批主題教育紀檢監察系統工作座談會，要求通過專題研討、現場教育、集中收看慶祝中華人民共和國成立70周年大會盛況直播等方式，讓革命傳統教育和愛國主義教育融入主題教育各個環節中。



百色市紀委監委組織市、縣（區）、鄉三級紀檢監察幹部1200多人，到百色起義紀念園開展專題活動，學習鄧小平、張雲逸、韋拔群等老一輩無產階級革命家對黨忠誠、敢於鬥爭、不折不撓的革命精神，通過重走紅軍橋、紅軍路，觀看《百色起義》視頻資料，聽黨校教授講黨課等，堅定黨員幹部不忘初心、忠於黨忠於人民的信念。



南寧市紀委監委組織機關9個黨支部200餘名黨員幹部，向李明瑞、韋拔群烈士紀念碑敬獻花籃，重溫入黨誓詞，並觀看影片《血戰湘江》，緬懷革命先烈。組織參觀“南寧的好女兒”鄧穎超的紀念館，從革命先輩的英雄事跡中汲取力量，進一步錘煉黨性修養，激發紀檢監察幹部的愛國主義熱情。



貴港市紀委監委理論學習中心組全體成員，到黃大年愛國主義教育基地、黃大年紀念館，開展“學先進找差距，受警示存戒懼”專題學習研討。大家紛紛表示，一定要以黃大年同志為榜樣，學習他“心有大我、至誠報國、不忘初心”的愛國情懷。



河池市紀委監委召開“傳承老區精神，勇擔時代使命”專題研討，集中觀看了廣西革命歷史題材紀錄片《紅色傳奇》，組織100多名黨員幹部集中觀看愛國主義教育片《我和我的祖國》，喚起廣大紀檢監察幹部的民族自豪感和愛國熱情。同時利用網站、公眾號等平台，向全市廣大紀檢監察幹部推送“微黨課”，講述河池老區革命精神和愛黨愛國故事，讓主題教育入腦入心。

