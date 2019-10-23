綠委向港府喊話　過去就有跨境辦案例子

民進黨“立院”黨團召開記者會批港府臨陣脫逃。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）針對香港凶嫌陳同佳事件，民進黨“立法院”黨團今天召開記者會表示，2016年4月香港發生水泥封屍案，當時3名嫌犯逃到台灣，落網時有9名港警搭乘國泰航空，所謂的“浮動領土”到桃園機場，台灣方面把嫌犯帶到空橋與跡證、口供交給港警，當時台灣也配合押解嫌犯回香港，“怎麼不說跨境辦案？怎麼不說沒案例？”當時我們一天就完成這樣事情。



民進黨“立法院”黨團今天針對陳同佳案舉行記者會“林鄭脫逃 港府卸責 國民黨喊燒”記者會。



王定宇說，一個殺人罪嫌要搭乘飛機到台灣，那同機乘客的安全誰顧？馬英九要不要跟陳嫌同機，一個通緝犯應該要上手銬保障公共安全，每個乘客的父母難道不會擔心自己的子女跟陳嫌上同班飛機嗎？



他更說，我們要給香港政府證據也不收，跟你要證據也不給，人在香港監獄若證據給你，可以延押，但是你們不拿。而國民黨說詞竟然跟香港特首發的新聞稿一樣，難道北京、香港在台灣有浮動領土嗎？



民進黨“立法院”黨團書記掌李俊俋也說，香港凌晨聲明表示陳同佳今天出獄後就是自由人，那怎麼有把握會陳嫌會自行到台灣投案呢？陳嫌還沒出獄之前就已經訂好機票，請問到底怎麼訂飛機票，而原訂今天9點多飛機，但是最後陳嫌沒有上飛機。



李俊俋說，香港說沒有司法管轄權，那為什麼要把陳同佳塞到台灣來，香港人殺香港人，又被關在香港監獄，難道香港政府不辦嗎？沒關係如果香港不辦，那台灣來辦，但是相關證據，請問香港政府可不可以提供，港府又說不行，那我們要去押解，香港也說不行。



他不滿說，香港政府只想要把陳同佳推到台灣，陳嫌只要進來台灣，就會展開司法偵查，移民署說的是不准用網簽，但是要到臨櫃辦理申請入境，為什麼國民黨說移民署限制陳嫌進到台灣，香港說什麼，國民黨就跟著“喊燒”。



民進黨“立委”周春米表示，香港人在台灣殺香港人，根據我們法律在“中華民國”殺人，那我們有依法審判權力。他們也在去年司法及法制委員會就一再詢問有沒有去函香港詢問司法互助的問題，士林地檢署去年也去函香港，希望遣送嫌犯到台灣， 蔡政府並沒有政策轉彎。



周春米說，香港政府負責任的作法，應該要聯繫台灣解送這樣的嫌犯，不能讓他啪啪走，台灣政府從去年態度都非常清楚會派人去解送，只要大家談好就可以把陳嫌送到台灣來，希望香港政府不要再做政治操作。