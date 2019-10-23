廖元豪：人民逼蔡轉向　否則馬哭死都沒用

政治大學法律學系副教授廖元豪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）針對港女命案凶嫌陳同佳願來台投案一事的轉折，政治大學法律學系副教授廖元豪今天表示，蔡政府現在轉向，改口說願意審理此案，如果陳最終能到台灣來受審是非常好的發展，可以實踐民主正義、司法正義和主權正義。但這是台灣人民力量逼的政府轉向。如果社會沒有壓力，民進黨才不會鳥你國民黨，馬英九哭死都沒用，就是因為社會無法接受，民主力量才逼使蔡政府轉向。



中國國民黨智庫國政基金會今天召開“陳同佳不來，司法真丟人！”記者會，由國政基金會司法及法制組召集人何展旭主持，邀請淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪、文化大學法律學系教授吳盈德、政治大學法律學系副教授廖元豪，和律師、東吳大學法律學院兼任助理教授歐陽弘前來與談。



廖元豪在會中表示，現在的事件發展是陳同佳到底能不能來來台灣受審，如果陳真的來了，那實現了正義，如果陳來不了，要看原因，如果是因為陳上不了飛機入不了境，移民署不讓陳進來，那蔡政府嘴巴上講的要行使主權，但其實就是不敢行使。



廖元豪說，港府跟蔡政府在這案件上很多過招，但香港的政治動作跟法律結合非常緊密，是在法律架構下做政治動作，但台灣是不斷扭曲法律甚至放棄主權。



廖元豪提到，陸委會現在還說香港放殺人犯趴趴走，但香港一再強調，在香港無法起訴陳同佳殺人罪，香港刑事訴訟法十九條，就是在外地犯的罪香港不處理，一個沒有被起訴判罪的人，港府怎麼可能跟著他，但蔡政府始終要把這責任丟給對方，只講政治非常要不得。



廖元豪說，如果陳同佳最終能回到台灣審理是非常好的發展，可以實踐民主正義、司法正義和主權正義，這跟民主有非常重要關係，因為蔡政府本來不讓陳來，但台灣人民力量逼的政府轉向，如果台灣社會沒有壓力，民進黨才不會鳥你國民黨，馬英九昨天對談此事，但可能哭死都沒用，是因為台灣社會無法接受，民主力量逼使蔡政府轉向。



至於司法正義，當港台都在玩政治時，誰顧及到家屬的正義，死者父親的痛苦，為人父的人面對這樣的事怎麼能忍受，全世界能審判陳殺人罪的只有“中華民國”，只有透過司法程序實踐這樣的正義。



廖元豪指出，在主權正義上，司法是重要主權展現，這案裡面完全沒有蔡政府所說的，如果讓陳同佳來，就中了送中計謀、落入一中陷阱，蔡政府大可以藉由這樣事件公開審判公平審理得出正義結果，不管結局大家是否滿意，但都可以看到我們實行主權，有司法正義，也是對國際展現民主法治主權的機會，但蔡政府這幾天卻拼命推託不敢接受，實在無法理解。