警鐘丨昔日“好法官”　墮為階下囚

中評社北京10月23日電／“以前是我站在法庭上審理案件，現在我即將面對法庭的審判，真是百般滋味湧上心頭……”說這句話時，本應堅守法律底線、維護社會公平正義的孫世芳已被開除黨籍、開除公職，並被移送檢察機關審查起訴。



孫世芳，山西省運城市中級人民法院原黨組副書記、副院長。“父母給我起名叫做世芳，就是希望我通過自己的努力有一番作為，能夠青史留名、流芳百世。”孫世芳說。但如今，他卻與父母的期待背道而馳，“走到了惡名遠揚這一步”。



今年春節前，因涉嫌嚴重違紀違法，孫世芳被立案審查調查，並被採取留置措施。



“六項紀律項項違反，涉及金額巨大、問題嚴重、性質惡劣，且其違紀違法行為大多發生在黨的十八大之後，是典型的不收斂、不收手，執法犯法、以案謀私。”運城市紀委監委有關負責人介紹說，今年5月，孫世芳被開除黨籍、開除公職，並被移送檢察機關審查起訴。



1987年，26歲的孫世芳從部隊轉業至萬榮縣人民法院，歷任副庭長、庭長、副院長。1998年起，先後任絳縣、臨猗縣人民法院黨組書記、院長。



“在當時，他可謂是運城最年輕的縣級法院院長之一。”審查調查人員介紹說，那時候孫世芳在當地法院系統和幹部群眾中有著良好的口碑。一個同事、群眾口中的“好法官”緣何淪落至此？



貪欲滋生，他以案謀私視法律如兒戲



孫世芳自己回憶，他的蛻變始於2006年。那一年，他的父親去世了。

