又酸黨中央？朱立倫：國民黨要海納百川

朱立倫提醒國民黨，要海納百川有容乃大，朋友越多，敵人越少，才會成功。（朱立倫臉書） 中評社台北10月23日電／2020大選將近，各家民調顯示，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜支持度輸給民進黨蔡英文。對此，前新北市長朱立倫在臉書表示，“國民黨要海納百川，才能有容乃大”，各項民調顯示，很多選民只是轉為未表態，並不是真的轉向對手。“有些意見不中聽，但也許中用”，這也是期待藍營可以更好。只有朋友越來越多，敵人越來越少，這個政黨才會成功。



朱立倫臉書全文如下：



國民黨要海納百川，才能有容乃大



今天我陪蘆洲、三重、五股“立委”候選人黃桂蘭向鄉親懇託，桂蘭待人客氣、誠懇，幫鄉親服務紮實，我們也一起參拜蘆洲的地方信仰中心－湧蓮寺。



這半年來我們失去了一些朋友的支持，也讓很多人對國民黨當前的選情憂心。但我認為我們仍然要保持信心，因為各項民調顯示，很多選民只是轉為未表態，並不是真的轉向對手。此時此刻，我們更要努力化敵為友，爭取更多人支持國民黨的“總統”與“立委”候選人。



“有些意見不中聽，但也許中用”，這也是期待藍營可以更好。只有朋友越來越多，敵人越來越少，這個政黨才會成功。



＃國民黨要變大海



＃千萬不能變成小池塘