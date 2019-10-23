成都舉辦＂走進市紀委監委＂活動

中評社北京10月23日電／近日，成都市紀委監委組織舉辦“我與紀委監委零距離”系列活動之“走進市紀委監委”，市人大代表、市政協委員、專家學者、民營企業家、特約監察員、機關幹部、基層幹部、媒體記者及群眾等70餘名代表受邀走進市紀委監委機關，“零距離”了解紀檢監察工作情況。



“舉辦此次活動旨在彰顯市紀委監委主動接受社會各界監督的鮮明態度，在溝通交流上和大家‘面對面’，更是為了讓更多群眾參與到全面從嚴治黨進程中，在正風反腐上和大家‘心貼心’。”成都市委常委、市紀委書記、市監委主任王川紅說，要進一步拓寬群眾參與渠道，聆聽群眾聲音，夯實黨風廉政建設和反腐敗工作的群眾基礎。



查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題2844件



“成都市紀委監委聚焦監督首責，堅持做實做細日常監督和長期監督，深挖細查‘四風’問題隱形變異，堅決防止反彈回潮，黨的十九大以來，全市共查處違反中央八項規定精神問題381起、處分402人……”座談會一開始，王川紅首先通報了黨的十九大以來成都市紀委監委工作情況。



從嚴開展扶貧領域腐敗和作風問題專項整治，黨的十九大以來，成都共查處扶貧領域腐敗和作風問題195件、處分141人。開展“一卡通”管理問題專項治理，推動財政部門分類分步探索“一卡統”，從今年7月起，成都通過社會保障卡分批實現46類70項惠民惠農財政補貼資金的統一發放。從嚴開展掃黑除惡專項鬥爭監督執紀問責，專項鬥爭以來，全市紀檢監察系統共查處涉黑涉惡腐敗38件47人，查處“保護傘”問題38件43人，通報曝光涉黑涉惡腐敗和“保護傘”典型案例27件。嚴查基層幹部貪污侵占、虛報冒領、截留挪用、優親厚友等行為，黨的十九大以來，嚴肅查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題2844件、處分2066人。



“我們堅持有貪必肅、有腐必反，以‘零容忍’的決心嚴肅查處腐敗分子。黨的十九大以來，成都市各級紀檢監察機關共處置問題線索17309件、立案6887件、處分5931人，移送檢察機關215人。依規依紀依法使用調查措施，黨的十九大以來，市縣兩級監委共留置135人。”

