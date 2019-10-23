列入不分區安全名單　周錫瑋：完全不知情

韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋致詞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月23日電（記者 倪鴻祥）有媒體報道中國國民黨不分區“立委”名單，除黨主席吳敦義入列外，前台北縣長周錫瑋可能也會排入安全名單裡，周錫瑋今天上午出席活動時，對此表示他完全不知情，沒人跟他談這事，他也不會爭取不分區“立委”。



中華戰略學會今天上午舉行慶祝光復台灣74週年暨金門古寧頭大戰70週年大會，周錫瑋受邀出席，並以國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜競選總部副總幹事的身份，上台講話替韓拉票。



外傳周錫瑋爭取國民黨不分區“立委”席次，可能列入安全名單裡，周錫瑋接受媒體訪問時表示，他完全不知道這事，也沒人跟他談這事，他不會去爭取、也從不爭取任何位子，但希望國民黨的不分區“立委”名單一定要是最強的名單。



他指出，國民黨的不分區名單，不但要得到民意支持，更重要是在明年2月1日就職後，在“立法院”有很強的戰鬥力，能把過去民進黨通過的惡法、過去通過錯誤的預算做修正，所以希望國民黨能以此二項做考量。



周錫瑋說，吳敦義是否列入不分區，相信黨中央會有全盤考量，但對於提振全體士氣、以及增加將來在“立法院”的戰力，國民黨中央提名小組都應做一些仔細的思考。