柯文哲批蔡政府：典型把司法當政治工具

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／蔡政府原本拒絕港女命案凶嫌陳同佳來台投案，昨天政策轉向，陸委會向港府提出要求要派員赴香港押解陳同佳來台。對於蔡政府對此案的態度，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天受訪表示，“典型把司法當政治工具”，他認為大選將至，蔡政府與中國正在過招，“這很有趣”。



陳同佳今天上午9點出獄，接受訪問時表示願意赴台“自首”，蔡政府擬派員赴港押解陳嫌，不過，港府凌晨透過新聞稿表示，台方跨境執法，以不尊重香港司法管轄權為由拒絕。



根據台媒報道，柯文哲上午10時30分出席萬華區福星社會住宅統包工程開工典禮，接受媒體聯訪時表示，應順其自然，“該怎麼做就怎麼做就好，可是常常要做政治使用”。



柯文哲昨日接受媒體專訪時談陳同佳案時就批評蔡政府的中心思想是民調，常看報治國，他今天再度提及，蔡政府常常忍不住按照民調調整政策，“有時候跟買股票一樣，是我的話，我還是寧可買長期的股票，不要在那追漲追跌”。



柯文哲強調，政策由民意、專業、價值3要素組成，而他的態度就是依法行政。



被問到陳同佳若抵台投案，會否陷入一中框架？柯文哲說，“還是一樣，該怎麼做就怎麼做”，從政不難，找回良心而已，執政也不難，莫忘初衷。