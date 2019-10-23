阿里山茶農訴苦沒陸客很悽慘　求助韓國瑜

韓國瑜在嘉義縣竹崎鄉座談會場上發言。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月23日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天上午來到嘉義縣比鄰阿里山的竹崎鄉國民黨地方黨部，和在地50多位茶農、果農和觀光業者座談。對於業者反映茶葉行銷問題，韓國瑜表示，未來全世界使用筷子的國家如日本、泰國、越南等都可以成為台灣推廣茶葉的市場。



製茶業者反映，現在台灣茶葉市場只能用＂悽慘＂兩字來形容，生產及茶葉採收都要付出成本，另外業者提及過去大陸客來台灣採購茶葉，不是只買2、3斤，而是一次把整個倉庫的茶葉買下來，採購量非常驚人，政府應該重視陸客。



在地觀光業者也提出，現在阿里山茶葉銷售量差，山區觀光蕭條，在地業者都一片哀嚎。另外業者希望政府能夠開放農業外勞，解決台灣農村勞動力不足的問題。



有梨農提出，現在政府較重視青農，但成功的青農只是少數，如何兼顧廣大老農權益和長照問題？該名梨農進一步提問，現在大選剩下79天，民眾只要選賢與能，韓國瑜要如何以去年當選高雄市長的經驗告訴大家，能夠守護“中華民國”，打贏這一場選戰？



另外有農民提出，竹崎鄉土地多為林務局林班地，開發多所限制；以及柑橘價格一斤40元十餘年皆未變，是否能增加外銷出口市場？

