吳伯雄提台灣抗日　許多台灣熱血青年參與

國民黨前主席吳伯雄致詞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月23日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前主席吳伯雄今天上午應邀出席活動時，談到他參訪大陸時發現國民黨台灣黨部舊址就在福建永安的復興堡，印證國民黨在台並非外來政權，且當年許多台灣熱血青年都參與抗日。



中華戰略學會今天上午舉行慶祝光復台灣74周年暨金門古寧頭大戰70周年大會，包括馬英九、中國國民黨前主席吳伯雄、副主席郝龍斌、2020大選參選人韓國瑜“國政”顧問團總召、“行政院”前院長張善政、前台北縣長周錫瑋、新黨主席郁慕明等藍營政要以及藍營退役將領出席。



吳伯雄以他幾年前參訪大陸經驗，來看當年對日抗戰及台灣光復的感想。



他表示，記得2012年，他與中華戰略協會理事長王文燮一等人一起到山東威海劉公島，參觀甲午戰爭博物館。對於做為一個炎黃子孫而言，到裡面看展覽是件很難過的事，因為當時的清朝北洋艦隊全部被殲滅。



他指出，當他們一行人看到博物館內有當年的重臣李鴻章為北洋艦隊所書寫的“海軍公所”橫匾複製品，但真品在日本靖國神社裡的時候，王文燮從懷裡掏出一個東西，就是侵華日軍總司令岡村寧次代表日本向“中華民國”政府何應欽所遞送的投降書。