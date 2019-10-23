上周流會　卓榮泰：中執會今天一定要開

民進黨主席卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）民進黨上周中執會因“立法院長”蘇嘉全力挺侄子蘇震清進入不分區安全名單，發動非新系、蘇系缺席，導致流會。民進黨主席卓榮泰下午在民進黨中執會前受訪說，今天一定要完成這個手續才有接下去的時間，事先已經請黨內組織部、祕書處通知希望中執委把手上事情排開，今天一定要來開這個會議。



黨中央上周規劃不分區“立委”提名委員會名單草案，由卓榮泰擔任召集人，成員包括陳菊、“行政院長”蘇貞昌、“文化部長”鄭麗君、“行政院”前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、“總統府資政”陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。



卓榮泰說，我們今天按照上週提名委員會名單提出，今天中執委若有詢問我們會清楚說明，希望有利後續發展與進行。



卓榮泰也緩頰說，上週無法順利開會議，多方衡量之後決定要開這場中執會，希望通過提名委員會名單，幾乎只剩下兩週要完成提名。雖然事前沒有針對名額以及人選討論，但因為時間短促，希望要在最短時間內要達成共識。



是否因為有人不知道提名委員會名單，上周才無法開成會議？卓榮泰說，上週因為有些中執委忙著選舉活動無法來，地方首長也無法來，缺席的人比較多，但今天一定要來開這個會議。



至於蘇震清揚言不排除退黨參選一事，卓榮泰也說，“他昨天說很忙，我也忙”，但是我們有在通訊軟體上表達意見，“我了解他的心情，大家都為了黨的順利發展共同努力，這個我們有共識”。



今天民進黨廉政會處理蘇震清是否涉及誠美材集團掏空案，是否會影響不分區提名？他也說，廉政會怎麼處理，他都沒有意見，他們按照他們程序進行。