中評觀察：明年南海局勢恐生變？

第九屆北京香山論壇現場（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月24日電（中評社報道組）“海上安全形勢”是第九屆北京香山論壇的討論議題之一。南海局勢尤其受到與會嘉賓的關注，過去三年以來雖然南海形勢總體“降溫趨穩”，出現了諸多積極有利的因素，但近期南海局勢再起波浪，與會學者判斷，目前已經進入動蕩期，南海發生衝突的風險正在上升。



不難理解，南海局勢再生變化的一大原因則是美國，美軍一直在加強在南海地區的軍事行動。國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波大校在論壇期間接受媒體採訪，被問及中美兩國會在哪些地區或問題上爆發軍事衝突或陷入一場軍事危機？他回答說，南海仍然是一個熱點。自特朗普政府上台以來，美國海軍持續加強所謂的“航行自由”行動。這是非常嚴峻的事態，因為這一行動有可能誘發衝突。



周波大校指出，問題在於，中美雙方對這一問題解讀不同。中國認為這是主權問題，而美方則認為自己是在挑戰中國的“過度海洋申索”。“如果美國表態在南海問題上保持中立，為何還要在這一地區增加軍事行動呢？”我們認為，應對海上安全挑戰，其中最重要的就是要避免誤判，正如周波大校所說，“中美兩國應該坐下來就我們之間的分歧進行協商，把軍艦派過去向對方發起挑戰只能讓局勢更加惡化。”



我們注意到，南海問題一直以來是中美關係的一塊“晴雨表”。在當前中美競爭背景下，美方將中國視為“首要戰略競爭對手”，南海問題理所應當成為中美博弈的戰略節點，也是美國政府為推動建設“印太戰略”的重要一環。美國作為域外國家，加強在南海地區的軍事存在和軍事行動，並挑撥域內國家關係，無非是想發展美國在印太地區對抗中國的軍事力量，想要亂中謀利，牽制中國發展。



此外，我們還注意到，中國南海研究院院長、中國－東南亞南海研究中心理事會主席吳士存在“海上安全形勢”分析了南海形勢發展面臨的諸多挑戰，其中，他還特別強調了越南的因素。尤其是越南近期援引仲裁裁決為其在萬安灘附近海域的單方面油氣鑽探行動辯護，並且發出了有意效仿菲律賓，將中越在南海的有關爭議訴諸司法或仲裁的信號。

