92歲老翁看韓　沒見過這麼接地氣政治人物

92歲老翁薛永明說，韓國瑜身上有蔣經國愛民的影子。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月23日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜23日在嘉義縣竹崎鄉跟在地鄉親針對阿里山地區茶農、觀光業生存發展座談。韓抵竹崎時不少鄉親都跑出來圍觀，並手持旗幟站在兩旁替韓加油。一名92歲的竹崎老翁薛永明拖著蹣跚、顫抖的步伐也要出來支持韓？因為薛老翁說，在韓身上看到了蔣經國的影子。



薛永明滿頭白髮在支持群眾中特別顯眼，薛接受中評社訪問指出，自己祖籍在廣東，今年已92歲。這輩子看過的政治人物也多，但從來沒有一個像韓國瑜這樣親民接地氣的庶民政治人物。薛說，在韓國瑜身上我們看到了蔣經國的影子！



92歲的薛永明以半駝背的身軀，手持旗幟站在人群中幫韓搖旗吶喊，與薛對話時，薛帶著濃濃口音。記者為詢問大名，薛還以顫抖的手掏出健保卡告訴自己的名字與寫法。



另一名在地80歲劉姓阿嬤也在郵局前接受中評社訪問表示，韓國瑜很親民、很愛民、很庶民，我們全家都要把票投給韓。劉阿嬤的兒子也簡單表示，自己都在台北從事些貿易工作，之前得知韓國瑜要來竹崎，因此便回家帶著媽媽一起出來看韓。



劉大哥說，自己看好韓國瑜的選情，理由很簡單，因為民進黨真的做得很不好。