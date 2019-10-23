大公報：不容“港獨”分子染指區議會

中評社香港10月23日電／據大公報報道，白骨精想吃唐僧肉，分別幻變成大爺、大娘或少女的模樣，但最終都逃不過孫悟空的火眼金睛。對反中亂港勢力而言，區議會就是他們垂涎欲滴的“唐僧肉”，為奪得席位，推進“顔色革命”，也會為自己套上各種偽裝。特區政府同樣需要具備火眼金睛，將公開的及隱藏的“港獨”分子攔在參選大門外，決不能容忍“漏網之獨”染指莊嚴的區議會。



反中亂港勢力劍指下個月舉行的區議會選舉，“新一代漢奸”代表黃之鋒就是其中之一。黃之鋒所屬的香港眾志鼓吹“香港自決”，其黨友周庭因此被DQ參選本屆立法會的資格，其後的法庭判決進一步確認“自決”等同“港獨”。黃之鋒以“泛民征召”的名義參選，無非做賊心虛，但他繼續擔任眾志的秘書長，拒不放棄“自決”立場，暴露“港獨”的狐狸尾巴。這就難怪，選舉主任兩次致信要求他澄清政治立場。不管黃之鋒如何巧言令色，其“港獨”分子的深深烙印永遠“水洗唔清”。



黃之鋒並非不知道自己入閘的機會微乎其微，因此一早準備了B計劃。物以類聚，人以群分，“港獨”分子的同路人決不是什麼好貨色，而是蛇鼠一窩。這些人為避免被DQ，處心積慮，或聲稱已放棄主張“港獨”或“自決”，或以“光復香港，時代革命”為職志，企圖以模糊字眼為自己塗上保護色，蒙混過關。



只要剝開“光復香港，時代革命”的畫皮，不難發現“港獨”的底色。率先喊出此口號的是“港獨”組織“本民前”的前發言人梁天琦，一六年他參選立法會新界東補選時，將其作為競選主題，揚言“香港獨立是一條出路”。他在接受外媒採訪時，重申“長期目標是推動香港獨立”。這句口號的譯文中有“liberate HongKong”，明確傳遞“解放香港”的意思。梁天琦參與旺角暴亂被判囚六年，也因此成為“港獨”分子的精神領袖。黑衣暴徒高呼有關口號，就是向梁天琦“致敬”，繼承其未竟的“港獨”衣鉢。



“光復香港，時代革命”隱藏著“港獨”的密碼，早已是公開秘密。建制派立法會議員曾發表聯合聲明，直指示威者呼籲“光復”、“革命”涉及“港獨”，違反基本法。全國政協副主席董建華、新華社亦曾狠批有關主張挑戰“一國兩制”原則。國務院港澳辦發言人楊光則直截了當地指出：“你們想把香港光復到哪兒去呢？他們的政治動機一目了然，路人皆知，就是衝著‘一國兩制’，其中的一國這個根本來的。”



可見“光復香港，時代革命”與“自決”主張並無二致，都是徹頭徹尾的“港獨”，事關大是大非，來不得半點含糊。只有守住參選大閘，才能守住“一國兩制”、“港人治港”的底線。但令人無法接受的是，已有“港獨”嫌疑者獲得入閘參選的資格，特區政府必須重啟確認程序，決不能姑息養奸！



（來源：大公報）