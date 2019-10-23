粵港澳大灣區GDP料2022超東京

廣州南沙政務服務大廳涉外綜合服務專窗（圖源：大公報） 中評社香港10月23日電／據大公報報道，第三屆“21世紀海上絲綢之路”中國（廣東）國際傳播論壇22日在廣東省珠海市開幕。論壇主題為“大灣區建設助力‘海上絲路’交融”。



中國（海南）改革發展研究院院長遲福林在主論壇發表演講，他表示，初步估算，如果粵港澳服務貿易一體化取得突破性進展，未來幾年粵港澳大灣區有條件保持7%以上的GDP增速，其GDP將在2022年左右超過東京灣區。／大公報記者 盧靜怡珠海報道



本次活動由中央廣播電視總台和廣東省人民政府共同主辦。廣東省省長馬興瑞宣布論壇開幕。廣東省委常委、宣傳部部長傅華致辭。中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任薛曉峰出席。傅華在致辭時指出，廣東將繼續深化改革、擴大開放，攜手港澳拓展“一帶一路”沿線市場。



在主論壇上，多名海內外知名專家學者分享粵港澳大灣區建設、參與“一帶一路”建設的見解。“大灣區地處太平洋和印度洋的航運要衝，不僅是東南亞乃至亞太區域的重要交通樞紐，更是全球創新中心、世界金融中心及泛南海區域的經貿合作中心。”遲福林在主論壇演講時表示，2018年，粵港澳大灣區貨物貿易占泛南海區域的32%。大灣區可充分發揮其發達的製造業、高科技、海洋經濟和現代服務業等產業優勢以及制度優勢。



放寬港澳資本准入限制



遲福林引述一組數據稱，2018年，粵港之間的服務貿易占其貿易總額的比重為33%左右。但總的看，粵港澳服務業市場互聯互通水平仍有巨大的提升空間。“相比於港澳，廣東服務業市場開放應該說相對滯後，成為粵港澳服務貿易一體化的重要瓶頸。”為此，他建議，廣東應盡快將港澳資本視為內資，給予完全的同等待遇。



遲福林表示，廣東可全面實施更加精簡的粵港澳服務貿易負面清單，大幅縮減負面清單事項數量，進一步放寬港澳資本准入的限制性前置條件，取消或放寬對港澳投資者股比限制、經營範圍限制。他還強調，在要素獲取、准入許可、經營運行、政府採購和招投標等方面平等對待港澳資本。



“國際經貿規則與全球經濟治理結構正處於重構的關鍵時期。”遲福林認為，大灣區有條件在更高層次參與國際經濟合作和競爭，並在推動全球經貿規則重構中發揮重要作用。遲福林還建議，加快探索“三零”等全球最新經貿規則，在粵港澳大灣區內探索實施“零關稅、零壁壘、零補貼”。