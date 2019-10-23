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陳同佳出獄向死者家屬道歉 願赴台受審
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2019-10-23 14:46:52
陳同佳出獄鞠躬道歉（圖源：大文全媒體）
中評社香港10月23日電／據大公文匯全媒體報道，台灣殺人案疑犯陳同佳，在香港涉及洗黑錢案，今天（23日）上午刑滿出獄。陳同佳步出監獄接受傳媒訪問時，首先向女死者家人道歉，並即場九十度鞠躬。
陳同佳表示，明白因為自己做了無可挽救的錯事，為女死者家人帶來好大傷痛及痛苦，內心一直受責備，願為自己一時衝動及犯下的錯誤去台灣自首受審，希望女死者家人能稍為釋懷，及令女死者安息。
（來源：大公文匯全媒體新聞中心）
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