中評關注：吳士存談南海形勢發展六大挑戰

第九屆北京香山論壇（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月24日電（中評社報道組）9月21日，中國南海研究院院長、中國－東南亞南海研究中心理事會主席吳士存在第九屆北京香山論壇“海上安全形勢”分組會議中就南海形勢發展發表看法。他表示，過去三年以來南海形勢總體“降溫趨穩”的態勢雖然尚未根本逆轉，但已開始進入動蕩期，甚至面臨轉折點。



吳士存主要分析了南海形勢發展面臨的六大挑戰：



第一，中美在南海的軍事較量有增無減，愈演愈烈，發生衝突的風險上升。一方面美軍在南海地區的軍事行動頻率、範圍和強度均大幅增加；2017年以來，美國特朗普政府也是透過單獨行動、誘拉盟軍和友軍協同參與等多種方式，不斷強化美軍在南海地區的前沿部署和滲透。目前美國在南海的軍事存在已形成空中－水面－水下“三位一體”、軍事力量與“准軍事”力量協同行動的態勢。二是高調派遣“准軍事”力量參與執行南海軍事任務；進入2019年以來美國海岸警衛隊艦只更是高調穿越台灣海峽，進入南海，並與菲律賓、印尼和馬來西亞等南海周邊國家開展聯合演習或訓練。其中，美菲海警最近一次在南海的公開演習是在中菲之間比較敏感的黃岩島附近海域。美國海警在南海的存在和活動將漸漸成為常態。三是向南海周邊國家提供軍事裝備，加強與南海沿岸國軍事交流與合作，是美插手南海事務的一個主要手段。美已連續3年向越南提供海警巡邏艦。今年9月，美同東盟十國在泰國灣舉行首次聯合軍事演習，標誌著美與南海周邊國家的軍事合作和互動已由雙邊向多邊邁進。



第二，美國的盟友追隨美國，以軍事手段介入南海問題常態化。英國、法國均高調宣稱將派航母戰鬥群到南海巡航。今年8月，英、法、德三國針對南海問題發表聯合聲明，歐盟亦發表類似聲明，渲染南海“緊張局勢”，重提菲律賓南海仲裁案裁決，對中國施壓。2017年以來，日本連續3年出動“出雲”“加賀”號直升機“航母”和至少6艘護衛艦在南海地區活動，並與美、菲、馬、韓、澳、印在南海及周邊海域開展海上聯合軍演。澳大利亞軍艦今年5月兩次“穿越”南海。



第三，某些聲索國圍繞島礁建設、海域控制和資源開發的單邊行動勢頭不減。特別是越南加大了油氣侵權活動力度。今年5月中旬，越南單方面啟動萬安灘中方主張海域（越南稱“06－1區塊”）內的油氣鑽探作業。這已經是越南自2017年以來第三次針對萬安灘附近海域單邊油氣勘探和開發活動。除此之外，針對中方“海洋地質8號”在日積礁周邊海域的勘探活動，越方進行了跟蹤和干擾。



此外，根據今年4月美國戰略與國際研究中心（CSIS）的報告，越南自2017年以來一直在其占領的南沙群島多個島礁填海造陸並升級軍事設施。其中，南威島（Spratly Island）填島面積超過40英畝，還修建了跑道、新增大型機庫，用以停降海上偵察機、戰術運輸機等武器裝備。



第四，南海海洋安全機制和規則的構建仍然困難重重。中國與東盟十國在2013年啟動“南海行為準則”磋商，開始探討構建更為有效的海上危機管控、政治與安全互信增進的機制。去年中國與東盟十國雖就“南海行為準則”單一磋商文本達成一致，今年也已完成了首輪審讀，但隨著正式文本磋商拉開序幕，有關各方之間的矛盾和分歧也就難以避免地開始顯現。因而，以“準則”磋商為契機，構建海上行為規則、建立海上安全合作機制，仍然面臨著諸多的不確定性和挑戰。



第五，海洋安全合作舉步維艱。越南、菲律賓、馬來西亞等相關方專注於謀求自身利益的最大化，這不僅進一步加劇了爭端國之間圍繞海域管轄主張與資源開發的矛盾，同時也使得海上安全合作的進程面臨困難。中國與東盟十國在2002年簽訂的《南海各方行為宣言》中明確規定，各方應在有關爭端解決前開展“海上航行和交通安全”“搜尋與救助”“打擊走私、海盜和海上武裝搶劫”等領域的合作，但直至目前仍然未取得實質性的進展。相比之下，越南、菲律賓等國多傾向於與美國、日本、澳大利亞等域外國家開展軍艦互訪、開放使用軍事基地、在非爭議或爭議海域開展海上聯合演練、人員訓練等領域的海上安全合作。



第六，菲律賓南海仲裁案對海上安全形勢的負面影響漸漸發酵。菲律賓杜特爾特政府雖有意淡化仲裁裁決，但菲國內反對派勢力一直堅持裁決對中國有拘束力，要求杜特爾特以裁決為基礎處理中菲南海爭議。其他聲索國也紛紛以仲裁裁決為基礎推進海上單邊行動。尤其是越南近期援引仲裁裁決為其在萬安灘附近海域的單方面油氣鑽探行動辯護，並且發出了有意效仿菲律賓，將中越在南海的有關爭議訴諸司法或仲裁的信號。域外國家在南海的有關軍事行動事實上也與裁決密切相關。因此，仲裁裁決對南海和平穩定及秩序的破壞性正日益凸顯，這是當前南海海上安全形勢面臨的主要挑戰之一。