台狂言來港押犯　特區政府：﻿絕不接受跨境執法

陳同佳涉嫌在台灣殺害女友，以行李箱藏屍棄置後逃回香港。他在港因“洗黑錢”被判囚29個月，今日刑滿出獄（圖源：大公報） 中評社香港10月23日電／據大公報報道，“台灣殺人案”疑犯陳同佳今日出獄，他原擬赴台灣自首，台方卻一直“玩嘢”，先是稱會拒絕陳入境，台灣當局陸委會昨又致函特區政府，竟要求港方同意台方派人來港押解陳同佳赴台。特區政府指出，這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。法律專家指出，台方在港無權押解疑犯，而押解疑犯要基於司法互助的形式進行。有政界人士質疑“台獨”勢力根本就是香港暴亂背後的主要推手之一，只為藉此搞亂香港，賺取政治利益。＼大公報記者 高 仁



台灣當局對待陳同佳案的態度反覆無常，先是對表達自首意願的陳同佳“落閘”，又對特區政府作出種種無理指控，包括指特區政府應依法律程序對陳積極“續押追訴”；又指陳同佳案加害者被害者均為香港居民，且預謀犯罪地在香港，港方應有司法管轄權。台陸委會昨再改變態度，致函特區政府稱，今日將派員赴香港押解陳同佳到台灣受審，希望港方展示誠意與台方合作，順利讓台警帶回嫌犯云云。



特區政府今日凌晨發表聲明回應台方的無理要求，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。



出獄後是自由人不可扣押



聲明強調，台灣執法當局在香港沒有執法權。陳同佳是台灣通緝犯，今次是自願到台灣自首。他出獄後是自由人，特區政府無權對他施加任何強制措施。他可在自己選擇的人的陪同下赴台，台方在他抵埗後可將他拘捕。台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。“既然陳自願自首，何來逃亡滅證之嫌？”



聲明又指出，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣。台灣對本土殺人罪行絕對有司法管轄權。陳既然自首，台方應先接收他，然後主動對他訊問、蒐證、起訴。在港方的證物方面，除了陳自願帶往台灣的證物外，其他證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，根據程序處理。