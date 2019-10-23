也是髮夾彎？吳敦義急發三點聲明批蔡

中國國民黨主席吳敦義。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）也是髮夾彎?中國國民黨主席吳敦義昨日不願評論香港凶嫌陳同佳案遭到質疑，今日下午在中常會前發表三點聲明，1、“中華民國”的“主權”不容退讓。2、無辜受害者的公平正義必須追求。3、對於蔡英文政府先拒絕嫌犯入境，之後卻說要派員到香港接人的這場政治髮夾彎，蔡應該公開提出說明，以回應人民的質疑。



吳敦義說，台灣是一個重視公平正義的地方，“中華民國”是一個有“司法主權的國家”。為了政治考量而不辦殺人嫌犯，蔡英文政府嚴重失格；自知民怨不已才演出髮夾彎大戲，蔡英文政府可以說無能至極！我們要下架這種失格又無能的政府，才能真正捍衛“國家主權”，真正追求公平正義！謝謝大家。



吳敦義昨天受訪拒絕評論陳同佳案，和馬英九、韓國瑜痛批蔡政府的態度不同。針對該案，吳敦義昨表示，確實有爭議，但他不能隨便表示贊同或不贊同，他不是評論家。



今天國民黨中常會本未開放媒體採訪，但國民黨臨時通知吳敦義要在中常會前發表聲明。



以下是吳敦義聲明全文：



針對在台灣犯下殺人重罪的香港嫌犯陳同佳，打算來台灣自首的案件，我想藉這個機會，表達以下幾點的看法：



一、“中華民國”的主權不容退讓。



司法管轄權，是“國家主權”的重要組成部分，而刑法上規定的“屬地主義”，更是“國家主權”繫屬於領土之上的根本道理。由於犯案地點是在台灣，殺人案的相關辦案跡證也都在台灣，我們是最有資格辦理此案，還給社會一個公平正義。然而，蔡英文政府卻讓移民署註記陳同佳禁止來台，“國安局長”邱國正更曾經公開指出，因為陳同佳來台的時機不對，政府不得不作政治上的考量。



試問：民進黨能不能對“國人”同胞公開透明的解釋清楚，所謂的時機不對、所謂的中共或港府背後的政治考量，到底是什麼？如果因為外部因素，就讓台灣連區區殺人嫌犯都管不著，這不才真正是自己矮化了“國家”自己的“主權”嗎？蔡政府後來才迷途知返、改邪歸正，要派人去接他來台灣，但這也證明，蔡英文女士作為“中華民國”的“元首”，視“中華民國”的“司法主權”如兒戲，視台灣與香港社會的公平正義如敝屣。公平正義是民主社會的基石，沒有公平正義就不可能有真正自由民主的生活方式，可見蔡英文支持香港所謂“反送中”運動，支持香港人的自由民主，都只是政治考量，說說而已！



二、無辜受害者的公平正義必須追求。



無論嫌犯與受害者是哪一國人、有什麼政治色彩，但他首先是一個“人”。對人的關懷是沒有邊界的，對公平正義的追求也不分區域或種族。蔡英文政府對陳同佳返台投案，製造各種政治上的考量與障礙，這就是戴上了政治的有色眼鏡，真正以政治侵犯司法！以政治考量罔顧公平正義的，恰恰是作賊喊捉賊的蔡英文政府。各位曉得，這起案件的受害人潘曉穎，她的父親曾經苦苦來到台灣尋親，在面對喪女之痛後，也苦苦希望地檢署讓香港政府遣送嫌犯來台灣接受制裁，我們士林地檢署也在去年12月發布了時效長達37年6個月的通緝令。世界上哪有一個對嫌犯發布了通緝令，卻不允許嫌犯歸案的“國家”？蔡英文卻是這樣作。現在嫌犯陳同佳想要回台灣接受制裁，我們不應該以政治的理由拒絕，無辜受害者的公道，應是始終縈繞在我們心頭的優先目標！