民調：彈劾特朗普 美獨立派贊成人數增多

中評社香港10月23日電／路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）今天發布民調指出，自上週以來美國政治獨立派人士贊成彈劾總統特朗普的總人數，增加了3個百分點。



調查也指出，有更多的受訪美國民眾說，他們不同意特朗普對外國各項威脅的處理方式。



路透社報道，特朗普是靠著獲得獨立派人士支持的優勢，而在2016年總統大選中以些微差距險勝，外界預期特朗普在競選連任時，仍然需要這些獨立派的選票。



中央社援引報道，這項在10月18日至22日所作民調顯示，在過去數週來，美國民眾忙於消化各種紛擾消息，如國會要彈劾總統特朗普、特朗普決定自敘利亞北部撤軍等，而美國民意也在持續變化中。



整體而言，有46%受訪民眾說，他們支持彈劾案；有40%表示反對。



過去一週來，共和黨與民主黨人支持彈劾特朗普，人數相對穩定，但獨立派中贊成彈劾的人數增加。所謂獨立派包括非民主黨人與非共和黨人，以及在投票時不偏向任何一黨的選民。



根據這項最新民調，獨立派人士中，有45%支持彈劾案，有32%反對，這是逾一年來贊成彈劾的最多人數水準。在路透社/易普索自2018年6月以來的逾12次民調中，每3人中僅有略多於1人支持彈劾特朗普。



這項在網上進行的民調，以全美人士為對象，有4083成人回答問卷，包括1773民主黨人、1542共和黨人以及447獨立派人士。