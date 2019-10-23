上週流會今快速過關　綠11月初提不分區

民進黨主席卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）民進黨上周中執會因為“立法院長”蘇嘉全力挺侄子蘇震清進入不分區安全名單，發動非新系、蘇系缺席，導致流會。民進黨今天再度加開中執會，短短不到半小時就通過上周的不分區提名委員會名單，其中較為被討論的人選是“文化部長”鄭麗君，民進黨主席卓榮泰也解釋，鄭是文化界代表。



有非英系的中執委則私下表示，今天如果中執會還沒通過名單，就太難看了，希望大家相忍為黨。



民進黨今天加開中執會，會中同意成立“第十屆“立法委員”政黨比例代表”提名委員會，並依提名條例規定，由黨主席卓榮泰召集主持。委員會成員計有“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、“文化部長”鄭麗君、“行政院”前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、“總統府資政”陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。預計不分區“立委”提名整體名單於11月初完成，並提請中執會通過。



相較於上周中執會有蘇嘉全運作派系流會，經過一周時間，今天中執會則快速通過提名委員會名單。發言人李晏榕則說，今天氣氛非常和諧。



李晏榕轉述卓榮泰會中裁示表示，提名委員會的7位委員，涵蓋不同領域及專長，有資深法律人、有長期關心台灣前途的財經專家，更有建構台灣文化主體性的推手。



卓榮泰表示，為彰顯本黨執政團隊共同參與此次不分區“立委”提名，本屆提名委員的組成，兼顧了執政團隊與黨政系統的代表性，所以提名委員有來自執政團隊、司法界、財經界、文化界各不同領域，能夠從不同角度，來思考提名人選，並積極建構一份適合未來“國會”需要的名單。因此，他要對提名委員會表達期許，一旦成為提名委員，希望大家能夠摒除個人的情感，站在全黨、選戰和“國會”功能的高度，來考量不分區“立委”的提名策略。



他強調，未來提出的不分區“立委”候選人名單，對本黨整體形象有直接關係。他希望強調不分區“立委”提名的三項原則：第一，應該要有“國會”戰力，包括能夠與社會對話及議事折衝協調的能力。第二，要代表全黨集體意識，貫徹黨的基本主張。第三，要為“國家”整體利益考量，而非代表某特定團體。此外，不分區“立委”被提名人要以黨綱為核心，積極執行全代會通過的“社會同行、世代共贏”決議文四大主張，作為未來行動綱領；並且能夠藉由號召力、影響力及組織動員力，鞏固“總統”、區域“立委”及政黨三個票源。