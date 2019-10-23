蔡壁如在不分區安全名單？民眾黨：未決定

民眾黨秘書長張哲揚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨23日下午召開記者會公布不分區“立委”海選報名結果，媒體追問黨發起人、北市府顧問蔡壁如會不會在不分區安全名單中，秘書長張哲揚表示，這部分都還沒有決定。



至於外傳時代力量有意合作有共識的議題，及祭出“以柯制柯”策略，民眾黨發言人陳思宇說，目前未收到時力的合作提議，盼小黨不要再分食小黨的餅，應致力藍綠選票流向小黨，在此前提下不排除合作有共識的議題。



外傳時代力量有意藉由與民眾黨合作社經議題及民生政策，相互拉抬避免被邊緣化，並祭出“以柯攻柯”戰略，透過不分區名單納入柯市府人馬爭取“淺白”及中間選民支持。



台灣民眾黨23日下午召開記者會公布不分區“立委”海選結果，有效件數有268人，其中有43人進入決選，預計27至29日安排面試、11月初公布不分區“立委”名單。



陳思宇表示，目前沒有收到時代力量黨部對民眾黨黨部有提出合作的提議，不排除在提升小黨投票率或政黨票極大化上有合作空間，她也呼籲小黨不應該再搶食小黨的這塊餅，而是要讓藍綠選票流向小黨，在這個前提下不排除合作有共識的議題。



被問到民眾黨不分區“立委”打算提多少席？蔡壁如會否在不分區安全名單中？張哲揚說，柯主席的意思是要提滿34位，至於自提名與海選各有幾位，這部分我們還沒有討論。若自薦海選的人選優質，自薦或許會比較多，也不會設定把自薦的人選排在不分區名單後半段，換句話說我們會做完自薦面試後，與自提名的人評比再排名次。



張哲揚指出，至於蔡壁如的部分，到目前為止還沒有決定，也沒接到蔡壁如要排第幾名的資訊，需要經過提名委員會的機制後才能確認。



至於民眾黨區域“立委”與郭陣營有協商嗎？張哲揚說，我們沒有協商，若區域“立委”有衝突，誰要支持誰這部分都還沒談到這麼細。