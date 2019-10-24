江新鳳答中評：中日如何處理分歧

解放軍軍事科學院研究員江新鳳（中評社 李娜攝） 中評社北京10月24日電（記者 李娜）中日問題專家、軍事科學院研究員江新鳳在第九屆香山論壇上接受媒體採訪談到中日關係、台灣問題，她表示，中日關係未來一段時間內還會持續向好的方向發展。而對於台灣問題，江新鳳認為在中日關係企穩向好的關鍵期，日本應繼續恪守中日“四個政治文件”，妥善處理好台灣問題。



江新鳳對中評社指出，中日關係在2012年所謂釣魚島“國有化”事件後跌入1972年建交以來的最低谷，從2014年開始慢慢復甦，尤其去年5月李克強總理訪問日本，10月日本首相安倍晉三訪華，通過兩國領導人互訪把中日關係推向新階段。日本方面把中日關係定位為新時代的協調關係，由競爭變為協調合作關係，這是一個變化。



江新鳳指出，今年以來，中日之間有著非常良好的互動，在6月份的G20峰會上，習近平主席與安倍首相會晤，雙方就推動兩國關係進一步改善發展達成十點共識；10月22日，中國國家副主席王岐山作為習近平主席的特使出席了德仁天皇的即位慶典；明年春天習近平主席將正式訪問日本。江新鳳表示，通過雙方領導人的努力，可以說中日關係取得了可喜的局面，目前已經回歸正軌，基本上趨於穩定，未來一段時間還會持續向好的方向發展。同時，她表示希望看到中日關係今後在各個層面繼續推進，包括智庫、民間等各種形式的交流，比如看到最近中國遊客前往日本旅遊持續“升溫”。



江新鳳認為，中日之間依然存在歷史問題、領土問題等矛盾分歧，在原則問題上我們決不能退讓。但在科技領域、環境保護等方面值得我們學習借鑒的地方有很多，所以該爭時一定要爭，該學的也要學。江新鳳認為，中日之間還是要本著對話協商、平等互利、合作共贏的原則來處理問題和矛盾。



當前中日關係回暖，日本會如何處理與台灣的關係？江新鳳表示，台灣問題是我們的核心利益，不容許外部勢力干涉。現在台灣問題確實面臨著複雜的外部環境，首先是美國的干涉，美國眾議院通過“台灣保證法”，推動對台軍售常態化等。從日本的角度來看，歷史上日本殖民統治台灣50年，日本與台灣之間有一種特殊的歷史情結。日本政府在1972年《中日聯合聲明》中關於台灣問題的基本立場沒有發生改變：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場。



至於日本實際會怎麼做？江新鳳指出，今年1月日本防衛大臣岩屋毅在回答“日本是否會協防台灣”的記者提問時表示，對於兩岸關係，日方希望未來能夠和平解決、和平討論；日本與美國一致，支持任何和平行動。我們看到，蔡英文上台後，日台關係有漸進性提升，包括日台相互修改聯絡窗口名稱，日本總務副大臣赤間二郎以“官方身份”赴台活動等。但同時我們也注意到，隨著中日關係的改善，日本在台灣問題上變得更加謹慎，包括去年李克強總理訪日後自民黨議員、安倍晉三的胞弟岸信夫取消訪台行程等。



關於台灣問題，中國國務委員兼國防部長魏鳳和在第九屆香山論壇的主旨演講中明確表示，中國一直致力於推動兩岸關係的和平發展，決不會任由“台獨”分子鋌而走險，決不會坐視外部勢力插手干涉。江新鳳表示，中方表態清晰而堅決，日本應充分了解。台灣問題是中日關係的敏感問題，在中日關係企穩向好的關鍵期，日本應繼續恪守中日“四個政治文件”，妥善處理好台灣問題。