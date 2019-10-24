官世海答中評：坐擁三優勢　澳門有極大機遇

澳門發展策略研究中心常務理事、北京市政協委員官世海。（圖片由受訪者提供） 中評社北京10月24日電（記者 沈而忱）日前，澳門發展策略研究中心常務理事、北京市政協委員官世海在出席“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”時，接受了中評社記者的訪問。官世海認為，澳門有三大無可比擬的優勢，在粵港澳大灣區規劃和“一帶一路”倡議下，面臨著前所未有的發展機遇。



今年二月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，提出將澳門作為大灣區的中心城市，並明確了澳門的定位，要將澳門建設為世界旅遊休閑中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，並促進澳門經濟適度多元發展，在澳門打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。



官世海認為，和大灣區內其他城市，特別是其他三個中心城市（香港、深圳、廣州）相比，澳門有三大優勢，一是回歸20年來，發展勢頭迅猛，財政儲備充裕，有資金優勢。二是中葡文化在澳門交匯400餘年，有歷史背景優勢。第三，澳門作為“一國兩制”的成功典範，有“一國兩制”的制度優勢。他進一步指出，粵港澳大灣區和“一帶一路”倡議的提出，加上獨特的三大優勢，澳門正面臨著前所未有的發展機遇。



官世海表示，澳門恰好被定位為世界旅遊休閑中心，說明國家認為澳門可作為旅遊休閑城市的典範。而中國將在2020年將全面建成小康社會，這意味著人們對教育、醫療、休閑娛樂有了進一步的需求。面對如此廣闊的市場，官世海認為，作為全國唯一一個有南歐風格的城市，澳門在保持自己的特色的同時，必須緊緊抓住發展機遇，並積極與大灣區內其他城市展開合作，以達到1＋1>2的效果。



當日的研討會聚焦“回歸”與“特色”，邀請國家對澳管治部門領導、澳門政界精英及內地與澳門資深學者、律師和工商界人士共同總結澳門回歸二十年來的法政發展、經濟交融、文化社會變遷，以及“一國兩制”實踐經驗。官世海認為這是個前瞻性的大會，他表示，研討會站在了國家戰略的高度，及全國各方面專家學者之力，不僅總結了澳門回歸20年的經驗，更在新的歷史機遇下，為澳門謀劃更大的發展。

