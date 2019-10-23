俄軍S400導彈最新試射畫面曝光：8發8中

視頻截圖。 中評社北京10月23日電／俄羅斯S-400防空系統究竟如何？俄媒曝光了一段S-400系統最新試射畫面，8發8中，場面壯觀。



據今日俄羅斯（RT）報道，在俄羅斯阿斯特拉罕州卡普斯京亞爾靶場，俄軍進行S-400防空系統實彈射擊。據俄國防部旗下紅星電視台（Zvezda）曝光的視頻顯示，S-400機組人員現場完成快速部署和準備工作，確定飛行目標並向它們發射導彈，只用五分鐘就做好了戰鬥準備。



報道稱，S-400防空系統2007年配備俄軍並開始量產，如今已成“熱銷商品”，“一些國家購買S-400來保護他們的天空”。今年早些時候，S-400系統開始向土耳其交付，安卡拉表示，準備放棄參與美國F-35戰機項目，而堅持與俄羅斯達成交易。



由於土耳其購買俄S-400系統，美方決定在明年3月底以前把土耳其“踢出”F-35戰機項目。據塔斯社報道，土耳其國防部副部長伊斯梅爾（Ismail Demir）9月份表示，土方最早於今年12月在境內部署S-400。



俄媒報道還提到，在與俄羅斯談判購買S-400系統時，印度也面臨美國制裁的威脅，該系統預計將於明年“某個時間”在印度軍隊中使用。自從印度打算引進俄S-400以來，美國的干涉就從未停止過，但印方仍堅持購買。



S-400系統被認為是俄軍最先進的防空系統，用於殺傷飛機、巡航導彈和6彈道導彈，包括中程導彈。其雷達可發現遠至600公里的目標，並能360度攻擊周圍目標。



（來源：海外網）