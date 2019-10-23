聯合早報：經濟刺激並非靈丹妙藥

中評社香港10月23日電／聯合早報今天社論說，國際貨幣基金組織再度下調全球經濟增長預測至3%，這是自2008年全球金融危機以來的最低點。經濟下行風險籠罩全球，它呼籲中央銀行繼續維持寬鬆的貨幣政策，並推出財政刺激措施。



與此同時，美國財長姆努欽表示，美國總統特朗普推行減稅以及監管改革後，美國經濟在世界舞台上脫穎而出，並已為更快的增長做好了準備。然而，其他主要經濟體，尤其是中國、德國以及其他歐洲國家的經濟增長放緩，可能會比預料的更為嚴峻。姆努欽認為，這些經濟體必須推出更多財政刺激措施。



其實，全球經濟烏雲密布，經濟刺激措施成為主旋律，包括美國在內。儘管美國經濟表現強勁，但是美國聯邦儲備局在今年7月底降息，結束了三年多的利率正常化政策。接著，在9月份，它再度降息2.5個基點，至1.75%和2%之間。但特朗普總統還是認為，減息步伐不夠快。市場普遍期待，這個被稱為“防患於未然”的減息勢頭將持續下去。



經濟刺激措施屬於反周期的政策，以激活疲軟的經濟。正如失血過多的病人，需要輸血以渡過難關。但在輸血過後，醫生還必須對症下藥。同樣的，經濟刺激只能是在非常時期使用的非常規措施，不能成為常態。否則，經濟刺激措施將逐漸失去效用，並可能帶來新的問題。



在全球金融危機後，主要經濟體削減利率，以刺激經濟。在2008年底，美國的基準利率接近零，已經沒有太多的下調空間。接著，美國推出了三輪的量化寬鬆措施，為市場注入流動性。其他主要經濟體如日本以及歐盟，也紛紛推出寬鬆的貨幣政策。



低利率加上流動性泛濫，吹漲了全球的資產泡沫，但全球主要經濟體的經濟增長，除了美國之外，卻持續放緩。美中貿易戰開打，進一步拖緩經濟增長的步伐，而美中的科技戰也延長了電子業的下跌周期。



超低利率以及經濟增長放緩，壓縮了中央銀行在貨幣政策上的操作空間。歐洲以及日本央行推出負利率政策，以鼓勵或迫使商業銀行向企業貸款，但效果只是曇花一現。然而，負利率的反效果還在發酵中。據國際金融協會的估計，在全球總值113萬億美元的債券市場中，有16萬億美元的債券收益率是負數。這對退休基金、銀行以及金融穩定帶來巨大的風險。