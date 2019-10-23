中評現場：藍青年軍街頭開講挺韓國瑜

國民黨青年團總團長田方倫率領青年軍在中央黨部前展開“肥皂箱開講”。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）距離2020大選倒數80天，國民黨青年團今天正式走上街頭助講輔選2020參選人韓國瑜，青年團總團長田方倫今天下午率領青年軍在中央黨部前展開“肥皂箱開講”，主打議題就是年輕人最有感的低薪議題，未來青年團還要跑遍全台，幫韓爭取青年支持。



今天下午青年團在國民黨中央黨部外的街頭助講，只有一個簡單的講台、麥克風，加上青年團的旗幟，但也吸引不少街上來往的民眾注意力，也有一兩位反國民黨的民眾比倒讚。



田方倫在助講時表示，“行政院”主計處日前公布台灣35歲以下年輕人年薪已經突破新台幣54萬元，他要向所有人道歉，是他拉低平均數，因為他與藍營青年軍都沒有年薪54萬元，拉低了全台年輕人的薪資平均數，而原因就是他們拿錯了黨證，沒拿到民進黨黨證，而且如果要買1包菸，也會比較貴，因為買不到免稅菸。



田方倫諷刺說，“行政院”主計處說年輕人薪水創11年來新高，卻忘了中位數是多少，台灣多數年輕人薪水都沒有這麼高，靠的是前面的人拉高平均數，這些人包括台船子公司“台船環海”董座鄭亦麟，月領9萬元的民進黨副秘書長林飛帆，可以當年輕人表率的“口譯哥”趙怡翔的月薪28萬8300元，他感謝蔡政府給這些年輕人機會，把整體薪資提高，如果這些年輕人繼續維護蔡英文、保護蔡政府，下一步目標是達成前北農總經理吳音寧年薪248萬元的目標。



田方倫強調，如果大家覺得這才是帶領年輕人走出新世界，就去支持蔡英文；如果不是，明年投票就要多想一下，哪一個候選人才能給年輕人帶來改變，並提到韓國瑜過去擔任北農總經理時，把北農絕大部分的盈餘給員工，上任高雄市長後籌設青年局，做青年工作，協助青年創業與就業，給年輕人更好未來，因此明年1月希望大家票投韓國瑜。