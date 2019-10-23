韓國瑜走訪嘉義　既感動又心疼鄉親生活辛苦　

韓國瑜在嘉義縣崩山村的老人之家食堂，與長著用餐聊天。（韓國瑜臉書） 中評社台北10月23日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日在臉書發文，敘述昨日他在嘉義海線拜訪崩山村的老人之家食堂，看到社區協會理事長努力募款，甚至自掏腰包補足餐費缺口，展現濃厚關懷鄉里的古早人情味。他走入蚵棚，搭著漁筏去體驗收蚵辛苦，農漁民要看天吃飯，但也要有政府當靠山。韓說，他要從南向北，繼續一路傾聽，瞭解基層的心聲。



韓國瑜臉書全文如下：



【濃濃古早人情味 — 嘉義海線】



昨天，我去到崩山村的老人之家食堂，捲起袖子加入打菜班的行列，為60幾位的伯伯婆婆打菜。這裡是全國老人比例最高的嘉義縣六腳鄉，全村700人有200人都是高齡長輩，大家每天中午齊聚一堂，享用一頓營養餐點，熱鬧又溫馨。



#老人每週只有30元餐費補助



我要特別感謝社區協會的周石松理事長努力募款，甚至自掏腰包補足餐費缺口，展現濃厚關懷鄉里的古早人情味。我一直強調“政府的力量有限，民間的力量無窮”。我也認為這是政府應該面對的問題與責任，未來以保險制度分擔，避免讓老人照護成為下一代沈重的負荷。



#看天吃飯要有政府當靠山



我們在海線與漁民朋友座談的過程中，我發現鄉親們有許多辛酸和長久以來積累的問題，例如：對於“布袋漁港北航道增設北邊堤防”、布袋東石海線的淹水問題，只有實際“下來用走的”，坐下來跟地方鄉親面對面，才能真正了解跟這些漁民朋友的生計與生活息息相關地方狀況。



我也走進蚵棚，搭著漁筏去體驗收蚵。我必須和大家說，這真的是很辛苦的營生。而漁民朋友要的其實很簡單，就是漁獲豐碩、貨暢其流。我看到東石漁人碼頭現場都是新鮮的魚貨，如果善用從產地到通路、進而轉型觀光的概念，讓人進來、貨出去，可以為當地帶來可觀的商機。



我這趟傾聽之旅從南端一路向北，目前從屏東、台南走到嘉義，一路聽到許多基層民眾與農漁民朋友的心聲，聽到大家反應許多有關一例一休、銷路、漁船航道等問題。我相信唯有實際走訪，才能真正了解在地民情，深刻體認人民需要政府協助的地方。



從南向北，我們一路傾聽。