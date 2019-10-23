蔡觀光後援會成立800人與會　出席名單保密

蔡英文舉行連任觀光旅遊後援會成立大會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月23日電（記者 洪德諭）中國國民黨2020參選人韓國瑜20日發表觀光政策白皮書，蔡英文則在23日舉行連任觀光旅遊後援會成立大會，頗有較勁意味，現場聚集逾800名領隊導遊、遊覽車、飯店與民宿業者出席，場面熱烈。



這場成立大會23日在台北市大直典華會館舉辦，針對媒體詢問，主辦單位表示，不便提供出席名單，簽到表也不准拍照。



相較之下，韓國瑜20日發表觀光白皮書時，觀光後援會有數十個觀光產業公會、團體列名，包括旅館全聯會系統、民宿全聯會系統、旅行公會系統、租車業品保系統、導遊系統等，名單上總共有百人，全部一一列出，公布在牆上。



今天成立的蔡英文觀光旅遊業後援會總召集人由喜美旅行社前董事長黃文桂擔任，出席者包括台灣觀光協會長葉菊蘭、領隊後援會長游振義、遊覽車後援會長林昆輝、台灣觀光發展後援會林進榮、跨旅創新後援會長宋東寧等人出席。



另包括觀光旅遊後援會副總召集人林建良、觀光旅游後援會副總召集人黃正聰、觀光旅遊業後援會副總召集人吳志健、觀光旅遊業後援會副總召集人鄭順福、觀光旅遊業後援會副總召集人張榮坤



現場報到處，以綠色立牌寫著“台灣要贏”，分成旅行社、民宿、遊覽車、飯店旅館住宿業等幾個報到櫃台。