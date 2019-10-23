土耳其宣布在敘利亞軍事行動已經完成

中評社北京10月23日電／據俄羅斯衛星網報道，當地時間22日，隨著俄羅斯總統普京和土耳其總統埃爾多安在索契就敘利亞問題舉行會談並達成協議後，土耳其國防部宣布代號為“和平之泉”的軍事行動已經完成。



土耳其國防部在23日清晨發布的一份聲明中說：“目前，沒有必要進行新的行動。”據悉，土耳其與美國達成的允許庫爾德武裝撤出行動區的為期五天的停火協議剛剛到期，土耳其國防部長梅夫魯特·卡武索格盧（MevlutCavusoglu）的辦公室指出，庫爾德武裝的撤軍已經完成。



美國總統特朗普在土耳其國防部發表聲明後不久發推文說：“關於土耳其、敘利亞和中東的好消息似乎正在出現。進一步的報告稍後再來！”



在普京與埃爾多安的會談結束後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫當天也表示，土耳其在敘利亞東北部的“和平之泉”軍事行動即將結束，進一步的發展取決於庫爾德武裝的撤離情況。拉夫羅夫強調說：“行動即將結束，現在一切都取決於（各方）是否遵守協議，包括有關部隊和裝備的脫離接觸以及庫爾德武裝的撤離。”



埃爾多安22日則表示：“（美國）給予的承諾沒有完全兌現。我們將接受結果，並採取必要步驟。如果我們妥協，我們將為恐怖組織（的重返）鋪平道路。”他還表示，如果華盛頓在該協議下“違背諾言”，將發起“更加猛烈的”攻勢。



來源：《環球時報》