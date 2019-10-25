謝郁：兩岸關係基本發展大勢和方向並未改變

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任、研究員謝郁（中評社 張爽攝） 中評社杭州10月25日電（記者 張爽）中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任、研究員謝郁在第六屆兩岸智庫學術論壇上發表觀點稱，2019年，兩岸關係處在一個特殊時期，影響兩岸關係的內外因素正發生或將發生重大變化。新舊矛盾交織，內外挑戰並存，既有的維持台海和平穩定的有利因素存量遞減，不利於兩岸關係發展的破壞性因素變量增加，兩岸關係呈現變動期、調整期、敏感期三期叠加的態勢。



謝郁表示，雖然兩岸關係當前處於風險高挑戰大的階段，但事物的發展往往是辯證的，審時度勢，登高望遠，我們就會看到，兩岸關係中的基本發展大勢和方向並未改變，勢比人強，諸多成果與進步已不可逆轉，國家要統一、民族要復興、人民要福祉，這些都是不會改變的，也預示著兩岸關係的發展前景可期。



謝郁認為，當前兩岸關係面臨以下風險與挑戰：



第一，美國頻打“台灣牌”，挑戰“一個中國”紅線，不僅衝擊中美關係的政治基礎，也成為兩岸關係中最大的風險點。中美之間圍繞維護“一中”和破壞“一中”展開多個回合的激烈較量與鬥爭。



第二，蔡英文當局倚美抗中，攪動台海風雲，不斷衝撞“一個中國”紅線，挑釁大陸的容忍度，更一步步將兩岸關係置於風險高發的境地，兩岸圍繞“反獨”與“謀獨”鬥爭持續升溫。



第三，蔡英文借香港亂局煽動“反中仇共”拉抬選情，嚴重毒化兩岸關係。2019是台灣選舉年，也是兩岸關係高風險年。蔡英文為拼連任，選擇主打兩岸對抗牌，借香港亂局煽動反中抗中情緒，惡毒攻擊“一國兩制”，不斷升高兩岸關係的對抗情緒，借以拉抬選情。



第四，民進黨“修法”阻斷兩岸協商，破壞兩岸交流。民進黨和蔡英文千方百計阻斷兩岸交流，緊鑼密鼓修改所謂“國安五法”，刻意升高兩岸敵對氣氛，短期是為拼2020年選舉煽動“仇中”情緒，長期則是為實現“法理台獨”。

