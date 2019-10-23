朱凱廸“入閘”　選舉主任把關不力

朱凱廸近月在暴亂中十分活躍，經常出現在暴亂現場並涉嫌阻礙警察執法。（圖源：文匯網） 中評社香港10月23日電／據文匯網報道，“泛暴派”立法會議員朱凱廸昨日獲元朗區議會選舉主任袁嘉諾確認為八鄉南選區候選人。據大公報報道，朱凱廸昨日在Facebook貼文確認“入閘”，更在文末公然附上“光復香港、時代革命”這一帶有“港獨”性質的口號。有政界人士批評選舉主任把關不嚴，強調當前香港亟需建設力量而非破壞縱暴，更擔憂讓“港獨”分子蒙混過關將對本港社會造成長遠危害。



朱凱廸去年參加鄉郊代表選舉期間聲稱：“我並不支持『港獨』，但我認為，香港人應該決定自己的命運。”但他沒有清楚回答“香港獨立”是否一個選項。對此，袁嘉諾當時指出，朱凱廸以行使所謂“和平主張『港獨』的權利”為名，隱晦地確認了其支持“獨立是香港人的一個選項”，故裁定朱凱廸提名無效。



現在朱凱廸再參加區選，袁嘉諾曾兩度去信提問他是否同意不能夠以任何方式主張“香港獨立”、亦不提倡及不主張“香港獨立”是港人自決前途選項。朱昨日出席電台節目時稱：“我打算只係答一個字：『是』。”而過去曾DQ朱凱廸的袁嘉諾這次則確認他的提名有效。



與“港獨”分子勾結屢煽暴



事實上，朱凱廸近月在暴亂中十分活躍。他公開叫囂的所謂的“光復香港、時代革命”，“光復”、“革命”等呼籲行為涉及到所謂的“香港獨立運動”，嚴重挑戰“一國兩制”的原則底線。選舉事務委員會早前亦認定所謂的“光復香港、時代革命”與基本法第一條“有根本性的牴觸”。朱凱廸本人與“港獨”分子勾結，更多次參與煽動暴亂，《大公報》早前踢爆，朱凱廸曾在10月1日當天竄入灣仔富德樓，該大樓有單位供大量黑衣暴徒更衣變裝；而九樓“香港獨立媒體”會址曾借用“港獨”分子舉辦記者會。



市民：咁嘅人都有資格參選？



港區全國人大代表吳亮星認為，把“光復香港、時代革命”等口號掛在嘴邊的人，其“港獨”傾向已經非常明顯，而選舉主任不進行再三審核、嚴格考察，便輕易讓其參選區議會，“實在是令人失望”。他擔憂，讓那些言行中早已展露“港獨”苗頭的“可疑人士”蒙混過關，對香港的政治生態乃至全社會的整體安全都會帶來威脅，希望選舉事務委員會能夠真正做到“有擔當”，把口中的“嚴格把關”落實在行動上。



不少正義市民均網上留言反對“泛暴派”破壞香港。“Kan Chan”不解：“咁嘅人都有資格參選⁈”“Emily Li”呼籲：“香港市民千萬不要選呢啲破壞者。”“Oi Kwan Li”相信：“正義嘅市民一定唔會選佢！”



已報名參選八鄉南區議會選舉的還有黎永添、徐卓然。



（來源：文匯網）