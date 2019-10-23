中常委姚江臨力挺吳敦義　排不分區前段

國民黨中常委姚江臨接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今下午會通過不分區“立委”提名辦法，隨即啟動提名作業，外傳黨主席吳敦義可能將自己列為不分區安全名單的7、9、11名。中常委姚江臨今天受訪時，以“三國趙子龍帶兵打仗都騎在第一個”形容，力挺吳排在不分區的前位。而另一中常委沈慶光則認為，吳只要列在安全名單邊緣也能選上。



姚江臨認為，這次的不分區首位輪到女性，所以一定要是女性，由於男女交錯，他主張吳敦義應排在第2名，不過他也強調未來還要由提名審核小組安排順序，自己無法預測最終結果。



媒體詢問，外界也認為吳敦義要排在安全名單邊緣，才能刺激藍軍出來投票，姚江臨說，兩者都有道理，但他個人主張，帶兵打仗要衝在前面，如同三國趙子龍。帶兵的人自己要有鬥志、士氣，不是說為自己，國民黨主席當然是為這個黨。



沈慶光則說，以吳敦義的智慧與高度，並不會把自己排為不分區第一，其實考慮排在邊緣的話，也是等於安全名單，兩者是一樣的意思，沒有差別。



媒體詢問，吳敦義真有凝聚藍軍選票的功能？沈慶光表示，至少在藍軍的立場，他們的共同看法是確實有凝聚的效果，就算外界看法不見得可以催出很多票，但事實上多少還是會有。



至於國民黨2020參選人韓國瑜是否推薦不分區名單？姚江臨強調這是主席職權，韓要選舉也很忙，這也不是韓的個性，今年全代會上，韓也同意刪除“總統”兼黨主席條款，他不會去做這件事情，這是主席的權利。