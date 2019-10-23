出席觀光後援會　蔡英文喊話歡迎陸客來台

蔡英文出席觀光旅遊後援會成立大會致詞。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月23日電（記者 洪德諭）面對陸客自由行喊卡以及陸客團限縮，蔡英文在23日連任觀光旅遊後援會成立大會時表示，台灣歡迎全世界的旅客包括中國大陸，但人數難免會有波動，政府這段時間透過包括補助台灣人“國內”旅遊、推動外國包機來台以及提供融資協助比較困難的觀光業者，顯示政府重視觀光產業。



蔡英文23日成立觀光旅遊後援會，現場約有超過800名人士出席，包括台灣觀光協會長葉菊蘭，領隊、導遊、遊覽車、飯店以及民宿相關人士出席。由於國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜日前才公布觀光政策白皮書，頗有較勁的味道。



蔡英文觀光旅遊業後援會總召集人由喜美旅行社前董事長黃文桂擔任，領隊後援會長游振義、遊覽車後援會長林昆輝、台灣觀光發展後援會林進榮、跨旅創新後援會長宋東寧。



另包括觀光旅遊後援會副總召集人林建良、觀光旅游後援會副總召集人黃正聰、觀光旅遊業後援會副總召集人吳志健、觀光旅遊業後援會副總召集人鄭順福、觀光旅遊業後援會副總召集人張榮坤



同時這場活動也展現蔡英文“母雞帶小雞”，數名民進黨台北市“立法委員”參選人均出席這場活動，包括台北市第一選區的吳思瑤、第二選區何志偉、第三選區吳怡農、第六選區謝佩芬、第七選區許淑華、第八選區阮昭雄。



蔡英文在抵達會場後，受到熱烈的歡迎，現場在主持人吳思瑤、何志偉的帶領下，高喊“蔡英文凍蒜”，並揮舞“2020台灣要贏”的綠色與粉紅色旗幟。



針對陸客的衝擊，蔡英文表示，台灣是歡迎全世界旅客，包括中國大陸旅客都歡迎，但旅客人數難免波動，因此政府推出方案解決問題。



蔡英文接著說，這段時間透過補助方式鼓勵大家進行“國內”旅遊，像是今年的擴大秋冬旅遊方案，預估投入新台幣36億直接與間接獲益可達新台幣256億左右。



另一方面，蔡英文指出，除了鼓勵台灣人在台灣旅遊外，也鼓勵外國旅客來台灣，像是10月、11月有外國包機直接從仁川等地直接到花東，總計有19班次直接進入到景點。



同時，蔡英文也提到，若觀光產業界有困難會提供融資協助。



蔡英文說，整體而言政府用心讓台灣觀光產業有新的且更大發展，這幾年看到來自全世界的旅客在台灣的各個角落，一起來和台灣相處享受台灣人的熱情。未來政府會更加努力，詢問大家再一起努力4年好不好，現場響起熱烈的掌聲並允諾說好。