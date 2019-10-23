5年來全國法院再審改判刑事案件超八千件

中評社香港10月23日電／新華社報道，最高人民法院院長周強23日透露，2014年以來，人民法院依法糾正呼格吉勒圖案、聶樹斌案、陳滿案等重大冤錯案件42件63人，並依法予以國家賠償，讓正義最終得以實現。各級法院按照審判監督程序再審改判刑事案件8051件。



“堅持實事求是、有錯必糾，以對法律負責、對人民負責、對歷史負責的態度，對冤錯案件發現一起、糾正一起。”周強向全國人大常委會報告2014年以來加強刑事審判工作情況時說。



報告指出，人民法院深刻汲取冤錯案件教訓，嚴格執行防範刑事冤錯案件意見，落實證據裁判、疑罪從無等原則制度。發揮一審程序基礎作用和二審程序把關作用，完善證據審查、案件審理、審核監督等機制。依法宣告3246名公訴案件被告人和1986名自訴案件被告人無罪。恪守法定證明標準，不輕信口供，依法不予確認趙志紅案4起犯罪事實。依法審理盧榮新、范太應等案件，法官頂住壓力、堅守底線，堅持作出無罪判決，有效避免冤錯案件發生，最終查實真兇。



同時，人民法院推進庭審實質化改革，全面試行庭前會議、排除非法證據、法庭調查“三項規程”，切實保障律師依法履職，積極推進認罪認罰從寬制度和刑事速裁程序改革。推進刑事審判公開，實行陽光司法，開展以案釋法，及時發佈重大案件審判等權威司法信息，主動接受輿論監督。