嘉太工業區屠宰業怨一例一休　韓重申要改變

韓國瑜在嘉義縣嘉太工業區座談會中發言。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月23日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天下午來到嘉義縣太保市的嘉太工業區，與在地業者展開座談。有業者當面向韓國瑜大吐苦水，抱怨一例一休讓屠宰業者請不到工人，業者自己做到身體出問題加上年紀大，使得傳統屠宰產業面臨沒落。對此韓國瑜表示，一例一休對台灣經濟、企業家和勞工造成三輸結果，對台灣經濟傷害太大，必須重新擬定，勇敢採取作為。



嘉義縣第一選區（海區）“立委”參選人王啟澧陪同韓國瑜參加座談會



嘉義縣在地50餘名業者出席這場座談會。有雞肉批發商提出，一例一休實施後，屠宰業者要殺雞請不到工人，因為一例一休的關係，使得勞工無法超時工作；業者要殺雞只好自己動手，有時人手不夠，連老婆和親戚都下來幫忙，結果讓年紀大的業者操到身體壞掉，乾脆歇業。



該名雞肉批發商表示，現在屠宰產業年輕人怕辛苦不願意做，業者因為請不到人和年紀大的關係只好收攤，使得屠宰產業漸漸沒落。一例一休已經影響全台屠宰行業，對此“農委會”雖然有一直開會討論，但是也無法處理，希望韓國瑜能幫他們解決。



無黨籍嘉義縣議員賴瓊如表示，很多鄉親原本一個月領3萬多元(新台幣)，因為一例一休使得很多產業不敢雇請勞工，未來韓國瑜如果當選，希望能請專業、實際了解狀況的人來擬訂政策。



韓國瑜表示，一例一休會造成三輸的結果，卡住老闆的脖子，綁住勞工的肚子，對台灣的經濟傷害很大，一定要重新擬定；不然一例一休對台灣經濟的傷害，對企業家的打擊，以及對勞工收入的影響實在太巨大了！每個地方都在抱怨一例一休，我們要勇敢面對採取作為。