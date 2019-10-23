韓正：勇於改革創新　奮力推動經濟轉型發展

中評社北京10月23日電／10月21日至22日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在山西省調研。他強調，山西要按照習近平總書記作出的重要指示和要求，緊緊抓住機遇，勇於改革創新，推動經濟轉型發展，真正走出一條產業優、質量高、效益好、可持續的發展新路。



韓正前往太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司，了解企業生產運營、科技創新、產品研發等情況，詢問產品在建築、交通、能源等領域的應用情況，查看高端不銹鋼、碳纖維產品，體驗在氫燃料電池、柔性顯示屏等方面應用的不銹鋼箔材“手撕鋼”，走進軋機操作室看望慰問企業職工。韓正表示，推動傳統製造業轉型升級，創新引領是關鍵，要切實提高自主創新能力，加快關鍵核心技術攻關，有效提升產品附加值，堅持質量第一，加大具有自主知識產權的核心技術在國家重大標誌性工程中的應用力度。



太原重型機械集團有限責任公司是新中國自行設計建設的第一座重型機械廠。韓正來到這裡，考察礦山挖掘機、高鐵輪對等先進機械研發生產情況。韓正強調，重型機械是國之重器，是先進製造業的重要支撐，要加快產品智能化步伐，提高生產線和生產設備的國產化率，實現精密零部件加工的技術突破，積極拓展“一帶一路”沿線國家市場，加強人才隊伍建設，打造具有國際競爭力的高端裝備製造產業。韓正走進生產車間，勉勵一線工人抓住轉型升級機遇，推動企業加快發展，實現個人價值。



韓正來到山西省政務服務中心，考察政府職能轉變和“放管服”改革推進情況，著重了解投資和工程建設項目審批、證照分離等改革舉措，同正在辦事的企業工作人員、高校畢業生進行交流。韓正強調，推進政府職能轉變要堅持目標導向、問題導向，提升改革的標準化、法治化水平，實現政府工作流程再造，大力推廣告知承諾制，加強事中事後監管，持續優化營商環境，以市場主體和群眾感受作為評價標準，將這場改革進行到底。



韓正參觀了在中國（太原）煤炭交易中心舉辦的2019能源革命展。展覽集中展示了國內外能源轉型發展趨勢、領先技術和轉型成果。韓正指出，山西要立足推動能源生產和消費革命，實施好能源革命綜合改革試點，更好擔起保障國家能源安全的重任，爭當全國能源革命排頭兵。



韓正還來到汾河公園三期工程，了解太原市城市規劃，實地考察汾河生態治理情況。韓正指出，要加大城市水系環境綜合改造力度，強化水系周邊城市設計，形成整體風貌，為城市居民提供優質綠色空間。



（來源：新華社）