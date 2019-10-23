國民黨中常會通過　開除李正皓、鄭佩芬

國民黨發言人歐陽龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今天一致通過開除國民黨草協聯盟發起人李正皓與資深媒體人鄭佩芬黨籍案。兩人被開除黨籍的原因分別為，李被指批評造謠韓國瑜、嚴重影響“立委”選情的兩大因素，鄭佩芬則是破壞吳敦義、韓國瑜、連戰及馬英九等人聲譽，嚴重影響團結。



國民黨發言人歐陽龍在中常會後轉述開會狀況表示，今天會中一致決議，開除李正皓和鄭佩芬兩人黨籍。



據考紀會提報中常會的資料指出，新北市委員會黨員李正皓多次在政論節目，以影射或臆測方式抹黑本黨以及韓國瑜同志，更於9月27日政論節目《關鍵時刻》以“朱立倫和郭台銘有了共同的恐懼‘那個人叫做韓國瑜’，或是韓國瑜背後的中國勢力”等等不實言論批評造謠。經所屬黨部紀律委員會審議後，認為該員違反“黨員違反黨紀處分規程”，建議開除黨籍處分。



資料也說，李員於新北市黨部紀律委員會建議黨紀處分之後，仍繼續在10月2日的《關鍵時刻》節目中造謠，甚至誣指“韓國瑜已經不在吳敦義的盤算裡”、“本黨“立委”在當時會因為5千萬政治獻金脫黨”，嚴重影響“立委”選情。



考紀會資料另指出，台北市委員會黨員鄭佩芬多次於政論性節目不實造謠，指控吳敦義主席造成本黨分裂，更在10月11日《年代向錢看》節目中造謠爆料：現在國民黨要把韓國瑜換掉也難，所以現在已經有傳聞指出，有可能要啟動換連3.0”，無故造謠本黨連戰同志及馬英九同志2004年選舉謠言，嚴重影響“總統”提名參選人與本黨其他同志之聲譽，並破壞本黨團結。